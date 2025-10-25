Alarm w Barcelonie tuż przed El Clasico. Podstawowy piłkarz nie wyszedł na trening

Barcelona będzie musiała radzić sobie w niedzielę bez Roberta Lewandowskiego. Z tą myślą kibice katalońskiego klubu zdążyli się już jednak oswoić. Teraz okazuje się, że trener Flick może mieć kolejne problemy kadrowe.

W czwartek z drużyną nie trenował Jules Kounde, który skarżył się na lekki ból. Sztab medyczny klubu diagnozował, że nazajutrz Francuz będzie gotowy do zajęć. Tak się jednak nie stało. Dolegliwości bowiem nie ustąpiły. Jak ujawnił dziennik "Sport", Kounde zabrakło również na piątkowym treningu.



Obecnie trwa walka z czasem. W Barcelonie nikt nie wie, czy obrońca zdoła dojść do pełnej sprawności do niedzieli. Decydować będą najbliższe godziny.



W tym sezonie Kounde wystąpił w 12 meczach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę.



