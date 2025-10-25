Alexander Zverev - Lorenzo Musetti na żywo. ATP w Wiedniu. Relacja live i wynik online

Julian CieślakTenis

Alexander Zverev - Lorenzo Musetti to półfinał turnieju ATP w Wiedniu. Relacja live i wynik na żywo meczu Alexander Zverev - Lorenzo Musetti na Polsatsport.pl.

Turniej ATP 500 w Wiedniu naszpikowany jest gwiazdami światowego tenisa. W drugim z półfinałów naprzeciwko siebie stają trzecia i ósma rakieta świata; odpowiednio Alexander Zverev i Lorenzo Musetti.

 

ZOBACZ TAKŻE: Rybakina dołączyła do Świątek. Lista już zamknięta

 

Niemiec to "2" podczas Erste Bank Open. W drodze do najlepszej czwórki wyeliminował kolejno Brytyjczyka Jacoba Fearnleya i Włocha Matteo Arnaldiego, a Holender Tallon Griekspoor oddał spotkanie walkowerem.

 

Włoch natomiast w stolicy Austrii został rozstawiony z numerem 4. Pokonał Serba Hamada Medjedovicia, Argentyńczyka Tomasa Martina Etcheverry'ego oraz Francuza Corentina Mouteta.

 

Do tej pory Zverev i Musetti grali ze sobą cztery razy. Pierwsze ze starć zwyciężył Niemiec, z kolei następne trzy padły łupem Włocha.

 

ALEXANDER ZVEREVATPATP 500 WIEDEŃATP 500 WIEDEŃ 2025ATP TOURATP WIEDEŃATP WIEDEŃ 2025ERSTE BANK OPENERSTE BANK OPEN 2025LORENZO MUSETTITENISTURNIEJE ATP I WTA

