Alexander Zverev - Lorenzo Musetti na żywo. ATP w Wiedniu. Relacja live i wynik online

Turniej ATP 500 w Wiedniu naszpikowany jest gwiazdami światowego tenisa. W drugim z półfinałów naprzeciwko siebie stają trzecia i ósma rakieta świata; odpowiednio Alexander Zverev i Lorenzo Musetti.

ZOBACZ TAKŻE: Rybakina dołączyła do Świątek. Lista już zamknięta

Niemiec to "2" podczas Erste Bank Open. W drodze do najlepszej czwórki wyeliminował kolejno Brytyjczyka Jacoba Fearnleya i Włocha Matteo Arnaldiego, a Holender Tallon Griekspoor oddał spotkanie walkowerem.

Włoch natomiast w stolicy Austrii został rozstawiony z numerem 4. Pokonał Serba Hamada Medjedovicia, Argentyńczyka Tomasa Martina Etcheverry'ego oraz Francuza Corentina Mouteta.

Do tej pory Zverev i Musetti grali ze sobą cztery razy. Pierwsze ze starć zwyciężył Niemiec, z kolei następne trzy padły łupem Włocha.

Relacja live i wynik na żywo meczu Alexander Zverev - Lorenzo Musetti na Polsatsport.pl.