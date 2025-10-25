Hit PlusLigi rozstrzygnięty w trzech setach! Siatkarze Projektu efektownie wygrali w Zawierciu

Siatkarze Projektu uzyskali przewagę od pierwszych akcji (0:3) i nie oddali jej do końca premierowej odsłony. Mieli wyraźną przewagę w ataku, a zawiercianie, mimo dobrego przyjęcia, nie imponowali skutecznością. Po asie serwisowym Jana Firleja różnica wzrosła do sześciu oczek (14:20) i goście kontrolowali sytuację w końcówce. Bartosz Bednorz zamknął seta atakiem po bloku rywali (20:25).

Drugą odsłonę lepiej rozpoczęli zawiercianie (5:2), ale przyjezdni odrobili straty (12:12). Wynik długo krążył wokół remisu, co doprowadziło do emocjonującej końcówki. Skuteczny atak Jurija Semeniuka i błąd gospodarzy dały Projektowi dwa oczka zaliczki (21:23). Ataki Bartosza Kwolka i Mateusza Bieńka dały wyrównanie (23:23), ale dwa ostatnie słowa w tym secie należały do Bartosza Bednorza. Przyjmujący popisał się punktowym blokiem, w kolejnej akcji dołożył atak i rozstrzygnął seta na korzyść Projektu (23:25).

W trzeciej partii siatkarze ze stolicy nie zwalniali tempa i uzyskali przewagę (6:9, 11:14). Jurajscy Rycerze odrobili straty (15:15), ale w końcówce Projekt znów odskoczył rywalom. Goście wygrali serię akcji od stanu 18:19 do 18:23 - dwa ataki, później dwa efektowne bloki były pokazem siły warszawskiej drużyny w tym meczu. Dwa ostatnie punkty wywalczył Jurij Semeniuk, który atakami ze środka przypieczętował zwycięstwo gości (19:25).

Najwięcej punktów: Bartłomiej Bołądź (15), Bartosz Kwolek (11) – Aluron; Linus Weber (17), Bartosz Bednorz (14) – Projekt. Goście byli skuteczniejsi w ataku (38%-55%), lepiej punktowali blokiem (6–10), popełnili 21 błędów, przy 23 zawiercian. MVP: Linus Weber (14/19 = 74% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki).

Aluron CMC Warta Zawiercie – PGE Projekt Warszawa 0:3 (20:25, 23:25, 19:25)

Aluron: Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Aaron Russell – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jakub Nowosielski, Kyle Ensing, Jakub Czerwiński. Trener: Michał Winiarski.

Projekt: Karol Kłos, Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jurii Semeniuk, Linus Weber, Kevin Tillie – Damian Wojtaszek (libero) oraz Bartosz Gomułka, Michał Kozłowski. Trener: Tommi Tiilikainen.

