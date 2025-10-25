Anna Kurek zaprezentowała się w nowych barwach! "Trzymajcie kciuki"

Po sezonie gry w PlusLidze, Bartosz Kurek wrócił do ligi japońskiej. W pierwszym meczu ligowym jego drużyna Tokyo Great Bears wygrała z Toray Arrows 3:2, a polski atakujący zdobył 28 punktów.

W Japonii w tym sezonie zagra również żona kapitana reprezentacji Polski - Anna Kurek. W 2019 roku, grając w Chemiku Police, przyjmująca przerwała swą siatkarską karierę, a rok później poślubiła Bartosza Kurka. W poprzednim sezonie niespodziewanie wróciła na boisko. Zasiliła drugoligową drużynę NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa i pomogła jej w awansie do pierwszej ligi.

Pod koniec września okazało się, że Anna Kurek w nowym sezonie zagra w klubie Tokyo Sunbeams. Drużyna ta rywalizuje w dywizji drugiej V.League. Przyjmująca zaprezentowała się w koszulce swojego nowego klubu.

"Trzymajcie kciuki" - napisała Anna Kurek w mediach społecznościowych.

