Anna Kurek zaprezentowała się w nowych barwach! "Trzymajcie kciuki"
Bartosz Kurek zanotował świetny mecz w ligowym debiucie dla Tokyo Great Bears. W stolicy Japonii zagra w tym sezonie również jego żona - Anna Kurek. Przyjmująca zaprezentowała się w mediach społecznościowych w koszulce swojego nowego klubu Tokyo Sunbeams.
Po sezonie gry w PlusLidze, Bartosz Kurek wrócił do ligi japońskiej. W pierwszym meczu ligowym jego drużyna Tokyo Great Bears wygrała z Toray Arrows 3:2, a polski atakujący zdobył 28 punktów.
Zobacz także: Kurek wzruszony na lotnisku. Co za niespodzianka od żony!
W Japonii w tym sezonie zagra również żona kapitana reprezentacji Polski - Anna Kurek. W 2019 roku, grając w Chemiku Police, przyjmująca przerwała swą siatkarską karierę, a rok później poślubiła Bartosza Kurka. W poprzednim sezonie niespodziewanie wróciła na boisko. Zasiliła drugoligową drużynę NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa i pomogła jej w awansie do pierwszej ligi.
Pod koniec września okazało się, że Anna Kurek w nowym sezonie zagra w klubie Tokyo Sunbeams. Drużyna ta rywalizuje w dywizji drugiej V.League. Przyjmująca zaprezentowała się w koszulce swojego nowego klubu.
"Trzymajcie kciuki" - napisała Anna Kurek w mediach społecznościowych.Przejdź na Polsatsport.pl