ATP w Wiedniu: Jannik Sinner - Alexander Zverev. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

W finale turnieju ATP 500 na twardych kortach w Wiedniu najwyżej rozstawiony Jannik Sinner zagra z Niemcem Alexandrem Zverevem (nr 2). Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Alexander Zverev na Polsatsport.pl.

Sinner pokonał Alexa De Minaura (nr 3) 6:3, 6:4 i odniósł swoje 12. zwycięstwo nad Australijczykiem, który nie wygrał jeszcze w karierze pojedynku z tenisistą z Południowego Tyrolu. Wicelider światowego rankingu po dwóch latach ponownie zagra o tytuł w Wiedniu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Niestety... Kamil Majchrzak nie zagra w turnieju w Paryżu

 

Na jego drodze stanie Alexander Zverev, który wygrał z Włochem Lorenzo Musettim (nr 4) 6:4, 7:5. Niemiec awansował do finału po raz pierwszy od czerwcowej porażki z Amerykaninem Taylorem Fritzem w decydującym meczu w Stuttgarcie. Swój jedyny tytuł zdobył w tym roku zwyciężając w kwietniu w Monachium.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Alexander Zverev na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:00.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 