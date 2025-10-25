Sinner pokonał Alexa De Minaura (nr 3) 6:3, 6:4 i odniósł swoje 12. zwycięstwo nad Australijczykiem, który nie wygrał jeszcze w karierze pojedynku z tenisistą z Południowego Tyrolu. Wicelider światowego rankingu po dwóch latach ponownie zagra o tytuł w Wiedniu.

Na jego drodze stanie Alexander Zverev, który wygrał z Włochem Lorenzo Musettim (nr 4) 6:4, 7:5. Niemiec awansował do finału po raz pierwszy od czerwcowej porażki z Amerykaninem Taylorem Fritzem w decydującym meczu w Stuttgarcie. Swój jedyny tytuł zdobył w tym roku zwyciężając w kwietniu w Monachium.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Alexander Zverev na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:00.

KP, PAP