Betclic 1 Liga: Pogoń Siedlce - ŁKS Łódź. Relacja live i wynik na żywo
Pogoń Siedlce - ŁKS Łódź to spotkanie w ramach 14. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.
Pogoń, po 13 rozegranych meczach, zgromadziła 16 punktów, co plasuje ją w środku stawki Betclic 1 Ligi. Piłkarze Adama Noconia triumfowali w tym sezonie cztery razy, a pięciokrotnie musieli uznać wyższość rywali. W ostatnim spotkaniu siedlczanie zremisowali z Miedzią Legnica 2:2. Bramki dla drużyny z Mazowsza zdobyli Karol Podliński i Daniel Pik.
ŁKS znajduje się wyżej w tabeli od swojego rywala, mając na koncie 18 "oczek". W poprzednich dwóch kolejkach zawodnicy z Łodzi pokonali Stal Rzeszów 4:1 oraz GKS Tychy 3:1
Poprzednie bezpośrednie starcie tych ekip zakończyło się remisem 1:1.
