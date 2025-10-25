Betclic 1 Liga: Polonia Warszawa - Polonia Bytom. Relacja live i wynik na żywo
Polonia Warszawa - Polonia Bytom to spotkanie w ramach 14. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Polonia Bytom na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.
Polonia Warszawa obecnie prezentuje się poniżej oczekiwań. Piłkarze ze stolicy nie wygrali żadnego z ostatnich pięciu spotkań - zremisowali z Miedzią Legnica i Śląskiem Wrocław, a ulegli Puszczy Niepołomice, Stali Rzeszów i Chrobremu Głogów. Dotychczas udało się im zdobyć 14 punktów.
ZOBACZ TAKŻE: Zalewski już w grze. Włoskie media tak go oceniły
Polonia Bytom zgromadziła już 21 "oczek" i plasuje się w górnej części tabeli. W tym sezonie podopieczni Łukasza Tomczyka triumfowali sześciokrotnie, trzy razy remisowali, a w czterech spotkaniach musieli uznać wyższość rywala. W poprzedniej kolejce bytomianie bezbramkowo zremisowali z Odrą Opole.
Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Polonia Bytom na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.Przejdź na Polsatsport.pl