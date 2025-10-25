Polonia Warszawa obecnie prezentuje się poniżej oczekiwań. Piłkarze ze stolicy nie wygrali żadnego z ostatnich pięciu spotkań - zremisowali z Miedzią Legnica i Śląskiem Wrocław, a ulegli Puszczy Niepołomice, Stali Rzeszów i Chrobremu Głogów. Dotychczas udało się im zdobyć 14 punktów.

Polonia Bytom zgromadziła już 21 "oczek" i plasuje się w górnej części tabeli. W tym sezonie podopieczni Łukasza Tomczyka triumfowali sześciokrotnie, trzy razy remisowali, a w czterech spotkaniach musieli uznać wyższość rywala. W poprzedniej kolejce bytomianie bezbramkowo zremisowali z Odrą Opole.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Polonia Bytom na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

MR, Polsat Sport