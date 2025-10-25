Braun ponownie mistrzynią Polski! Wojtakowski odzyskał tytuł

Pierwszego dnia trwających od czwartku zawodów 18-letnia Braun zwyciężyła na 3000 m. W sobotę triumfowała na dystansie o połowę krótszym. Łyżwiarka WTŁ Stegny Warszawa zwyciężyła z czasem 1:59,58.

Oprócz niej poniżej dwóch minut zeszła jedynie broniąca tytułu Natalia Jabrzyk (Pilica Tomaszów Maz.). Brązowy medal wywalczyła 17-letnia Hanna Mazur (Orlica Duszniki Zdrój).

Na szóstym miejscu rywalizację na swoim koronnym dystansie ukończyła Natalia Czerwonka (Akademia Sportowego Rozwoju), która w piątek zdobyła złoty medal na 1000 m, potwierdzając aspiracje walki o swoje piąte igrzyska olimpijskie.

Jak przyznała Braun, nie spodziewała się, że na średnim dystansie wywalczy swój drugi złoty medal.

- Wiedziałam, że po wygranej na 3000 metrów stać mnie na dużo. Jechałam z dużym spokojem, bo czułam, że osiągnęłam już na tych mistrzostwach Polski bardzo dużo. Nawet dużo więcej niż po sobie oczekiwałam, więc będę wracać do domu bardzo zadowolona, a przecież przede mną jeszcze w niedzielę dwa biegi - na 5000 m oraz w sprincie drużynowym - powiedziała Braun.

W zmaganiach mężczyzn po roku przerwy tytuł odzyskał Wojtakowski. 20-letni łyżwiarz Pilicy Tomaszów Maz. z rekordem życiowym (1.47,04) finiszował przed specjalistą od długi dystansów Władimirem Semirunnijem (Pilica Tomaszów Maz.) i Mateuszem Śliwką (UKS 3 Milanówek).

Wojtakowski przyznał, że wrócił do wysokiej formy po wyleczeniu kontuzji, przez którą rok temu stracił tytuł na rzecz Damian Żurka.

- To ogromna radość wrócić na najwyższy stopień podium. Ten okres dał mi sporo do myślenia, ale też sporo popracowałem nad nastawieniem i znów mogę być szczęśliwy z tego, co robię - powiedział.

W ostatniej sobotniej konkurencji, biegach drużynowych, zwyciężyły ekipy AZS AWF Katowice, w którym jechały: Olga Piotrowska, Iga Wojtasik i Magdalena Czyszczoń oraz Pilicy Tomaszów Mazowiecki w składzie: Władimir Semirunnij, Szymon Kwapisz i Eryk Marciniak.

Mistrzostwa Polski na dystansach zakończą się w niedzielę. W Arenie Lodowej panczeniści walczą również o miejsce w kadrze na pierwsze zawody nowego cyklu Pucharu Świata w Salt Lake City (14-16 listopada) i tydzień później w Calgary.

Ostatniego dnia zawodów zaplanowano rywalizację kobiet na 5000 m i mężczyzn na 10 000 m oraz sprinty drużynowe.

Wyniki trzeciego dnia MP:

Kobiety:

1500 m:

1. Zofia Braun (WTŁ Stegny Warszawa) - 1:59,58

2. Natalia Jabrzyk (KS Pilica Tomaszów Maz.) - 1:59,87

3. Hanna Mazur (UKS Orlica Duszniki Zdrój) - 2:00,30

Bieg drużynowy:

1. AZS AWF Katowice (Olga Piotrowska, Iga Wojtasik, Magdalena Czyszczoń) - 3:08,24

2. Akademia Rozwoju Sportowego Natalii Czerwonki (Natalia Czerwonka, Lena Budzan, Olimpia Nowak) - 3:15,14

3. KS Pilica Tomaszów Maz. (Zofia Marszałek, Natalia Jabrzyk, Iga Smejda) - 3:22,25

Mężczyźni:

1500 m:

1. Szymon Wojtakowski (KS Pilica Tomaszów Maz.) - 1:47,04

2. Władimir Semirunnij (KS Pilica Tomaszów Maz.) - 1:47,25

3. Mateusz Śliwka (UKS 3 Milanówek) - 1:48,42

Bieg drużynowy:

1. KS Pilica Tomaszów Maz. (Władimir Semirunnij, Szymon Kwapisz, Eryk Marciniak) - 3:57,41

2. KS Pilica 2 Tomaszów Maz. (Mikołaj Bielas, Michał Kopacz, Miłosz Ślusarski) - 4:06,76

3. SKŁ Górnik Sanok (Szymon Hostyński, Patryk Kudła, Roch Maliczowski) - 4:10,24