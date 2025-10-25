Cafe Futbol 26.10. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

W tym tygodniu w Cafe Futbol podsumujemy i przeanalizujemy występy polskich klubów w 2. serii spotkań Ligi Konferencji UEFA. W specjalnym materiale przygotowanym przez naszych reporterów, przyjrzymy się z bliska wypadkom na boiskach, gdzie grali nasi pucharowicze. Eksperci w studiu pochylą się nad meczem Lecha na Gibraltarze i poszukają przyczyn blamażu mistrza Polski. Poszukają też odpowiedzi na pytanie, czy zwycięstwo Legii nad Szachtarem to bardziej zasługa taktyki, czy mentalności zespołu i czy punkty zdobyte przez Jagiellonię i Raków ważą tyle samo.

W drugiej części programu goście w studiu porozmawiają o niedzielnym El Clasico - połączymy się również ze specjalnymi wysłannikami redakcji Eleven Sports w Madrycie, by przybliżyć widzom Cafe Futbol atmosferę wielkiego święta, jakim jest starcie Realu Madryt z Barceloną.

Program poprowadzi Bożydar Iwanow, a w studiu zasiądą nasi stali eksperci Roman Kosecki, Tomasz Hajto, Roman Kołtoń i Marek Wasiluk.

Magazyn Cafe Futbol w niedzielę o 11:00 w Polsacie Sport 2, Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl.

