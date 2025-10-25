Co za spotkanie! Siatkarskie gwiazdy na jednym zdjęciu
Wiele polskich siatkarek i siatkarzy rywalizuje w tym sezonie w lidze tureckiej, która staje się nie tylko coraz popularniejsza, ale też silniejsza. Przy okazji jednego z meczów doszło do spotkania Tomasza Fornala, Martyny Grajber-Nowakowskiej, Aleksandry Rasińskiej i Dariusza Stanickiego.
Jednym z największych transferów siatkarskich przed sezonem było przejście Tomasza Fornala z JSW Jastrzębskiego Węgla do Ziraatu Bankasi Ankara. Przyjmujący reprezentacji Polski opuścił szeregi "Pomarańczowych" po sześciu latach. Z nowym zespołem zdążył już wywalczyć nawet Superpuchar Turcji.
ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Swędrowski obchodzi urodziny! Kibice w hali zaśpiewali "sto lat"
Przed sezonem 2025/2026 mocno zwiększyła się również liczba Polek w Sultanlar Lidze. Latem do zespołu Belediyespor dołączyła Martyna Grajber-Nowakowska. Nie jest jednak jedyną Biało-Czerwoną w tej drużynie - od zeszłego sezonu jej barw broni bowiem Aleksandra Rasińska.
Grajber-Nowakowska, Rasińska i Fornal wykorzystali więc okazję do rozmowy. Towarzyszył im również dyrektor sportowy Fenerbahce, Dariusz Stanicki. Zdjęcie z ich spotkania w sobotnie popołudnie trafiło na instastory byłej kapitan Chemika Police.
"Polacy za granicą część kolejna" - podpisała fotografię Grajber-Nowakowska.
Trwa inauguracyjna kolejka Efeler Ligi. Panie rozgrywki Sultanlar Ligi zainaugurowały już jakiś czas temu.Przejdź na Polsatsport.pl