Czy to nokaut roku!? Rywal opadł bezwładnie na matę (WIDEO)
Podczas gali UFC 321 w Abu Zabi kibice mogli podziwiać jeden z najbardziej efektownych nokautów tego roku. Młoda nadzieja australijskiego MMA, Quillan Salkilld, zmierzyła się z Nasratem Haqparastem i zakończyła pojedynek już w pierwszej rundzie, w spektakularny sposób. W newralgicznym momencie starcia Marokańczyk opuścił gardę, co natychmiast wykorzystał 25-latek i trafił rywala potężnym wysokim kopnięciem prawą nogą. Jego piszczel dosięgnął głowy przeciwnika z ogromną siłą, a 30-latek padł na matę nieprzytomny. Przez dłuższą chwilę konieczna była interwencja medyków, zanim odzyskał pełną świadomość. Był to bez wątpienia jeden z kandydatów do miana nokautu roku.
Dla Salkillda była to dziesiąta wygrana z rzędu i trzecie zwycięstwo w oktagonie UFC. Australijczyk konsekwentnie pnie się w górę rankingów w kategorii lekkiej i coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w światowej czołówce.
Warto dodać, że podczas tej samej gali Mateusz Rębecki stoczył zacięty pojedynek ze Słowakiem Ludovitem Kleinem. Po wyrównanych i brutalnych trzech rundach Polak przegrał niejednogłośną decyzją sędziów (29-28, 28-27, 28-28). Poniósł on tym samym drugą z rzędu porażkę w największej organizacji MMA na świecie.
Zobaczcie skrót pojedynku Salkilld - Haqparast i efektowny nokaut:
