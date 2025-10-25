Czy to nokaut roku!? Rywal opadł bezwładnie na matę (WIDEO)

Łukasz OstrowskiSporty walki

Podczas gali UFC 321 w Abu Dhabi kibice byli świadkami bardzo efektownego nokautu! Quillan Salkilld (10-1) pokonał Nasrata Haqparasta (18-6) już w pierwszej rundzie. Imponujący był jednak sposób, w jaki uporał się z rywalem - posłał go na deski perfekcyjnym wysokim kopnięciem.

Zawodnik MMA wykonuje wysokie kopnięcie w głowę przeciwnika.
fot: Polsat Sport
Co za nokaut! Quillan Salkilld pokonał Nasrata Haqparasta na gali UFC 321
  • Quillan Salkilld znokautował Nasrata Haqparasta efektownym kopnięciem w głowę
  • Młody Australijczyk zakończył walkę w pierwszej rundzie
  • Nokaut był tak mocny, że Marokańczyk stracił przytomność i potrzebował pomocy medyków
  • 25-latek zanotował dziesiąte zwycięstwo z rzędu i trzecią wygraną w UFC
  • Podczas tej samej gali, Mateusz Rębecki przegrał z Ludovitem Kleinem niejednogłośną decyzją sędziów
  • Polak poniósł drugą z rzędu porażkę w UFC

Podczas gali UFC 321 w Abu Zabi kibice mogli podziwiać jeden z najbardziej efektownych nokautów tego roku. Młoda nadzieja australijskiego MMA, Quillan Salkilld, zmierzyła się z Nasratem Haqparastem i zakończyła pojedynek już w pierwszej rundzie, w spektakularny sposób. W newralgicznym momencie starcia Marokańczyk opuścił gardę, co natychmiast wykorzystał 25-latek i trafił rywala potężnym wysokim kopnięciem prawą nogą. Jego piszczel dosięgnął głowy przeciwnika z ogromną siłą, a 30-latek padł na matę nieprzytomny. Przez dłuższą chwilę konieczna była interwencja medyków, zanim odzyskał pełną świadomość. Był to bez wątpienia jeden z kandydatów do miana nokautu roku.

 

ZOBACZ TAKŻE: Rębecki - Klein. Skrót walki UFC 321 (WIDEO)

 

Dla Salkillda była to dziesiąta wygrana z rzędu i trzecie zwycięstwo w oktagonie UFC. Australijczyk konsekwentnie pnie się w górę rankingów w kategorii lekkiej i coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w światowej czołówce.

 

Warto dodać, że podczas tej samej gali Mateusz Rębecki stoczył zacięty pojedynek ze Słowakiem Ludovitem Kleinem. Po wyrównanych i brutalnych trzech rundach Polak przegrał niejednogłośną decyzją sędziów (29-28, 28-27, 28-28). Poniósł on tym samym drugą z rzędu porażkę w największej organizacji MMA na świecie.

 

Zobaczcie skrót pojedynku Salkilld - Haqparast i efektowny nokaut:

Zobacz także

Przejdź na Polsatsport.pl
MMANASRAT HAQPARASTQUILLAN SALKILLDSPORTY WALKIUFCUFC 321
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Łukasz Olech - Mailton Azevedo. Skrót walki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 