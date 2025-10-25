Jannik Sinner - Alex de Minaur na żywo. ATP w Wiedniu. Relacja live i wynik online

Turniej ATP 500 w Wiedniu naszpikowany jest gwiazdami światowego tenisa. W pierwszym z półfinałów naprzeciwko siebie stają druga i siódma rakieta świata; odpowiednio Jannik Sinner i Alex de Minaur.

Włoch to "1" podczas Erste Bank Open. W drodze do najlepszej czwórki wyeliminował kolejno Niemca Daniela Altmaiera, swojego rodaka Flavio Cobollego oraz Kazacha Aleksandra Bublika.

Australijczyk natomiast w stolicy Austrii został rozstawiony z numerem 3. Pokonał Austriaków Jurijego Rodionova i Filipa Misolica oraz Włocha Matteo Berrettiniego.

Do tej pory Sinner i de Minaur grali ze sobą 12 razy. Bilans zdecydowanie korzystniejszy jest dla Włocha, który odniósł 11 triumfów, Australijczyk - jeden.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Alex de Minaur na Polsatsport.pl.