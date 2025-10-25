Kamil Rychlicki zadebiutował w PlusLidze. Znakomity występ mistrza świata (WIDEO)

Robert MurawskiSiatkówka

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrała w wyjazdowym meczu z Bogdanką LUK Lublin 2:3. Mimo porażki, w ekipie kędzierzynian bardzo dobry występ zanotował Kamil Rychlicki - jedyny aktualny mistrz świata występujący w PlusLidze.

Siatkarz w żółtej koszulce z numerem 15 i nazwiskiem Bogdanka Young wykonuje zagrywkę, a siatkarz w granatowej koszulce próbuje go zablokować.
fot. PAP/Wojtek Jargiło
Kamil Rychlicki rozegrał pierwszy mecz w PlusLidze.

Kamil Rychlicki jest synem Jacka Rychlickiego, byłego reprezentanta Polski w siatkówce, wicemistrza Europy 1983. Urodził się w Luksemburgu, a od tego roku gra w reprezentacji Włoch, z którą wywalczył mistrzostwo świata. Przez wiele sezonów grał w lidze włoskiej, reprezentując barwy klubów Consar Ravenna, Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Susa Perugia oraz Itas Trentino.

Zobacz także: Wyjątkowe osiągnięcie siatkarskiego mistrza świata. Jest ósmym, który tego dokonał

 

Przejście słynnego atakującego do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle było jednym z największych hitów transferowych przed obecnym sezonem PlusLigi. Rychlicki już w pierwszym spotkaniu pokazał, że jest zawodnikiem dużej klasy. Zdobył dla swej drużyny 27 punktów (25/42 = 59% skuteczności w ataku + 2 bloki).

 

– Zabrakło zwycięstwa, ale myślę, że i tak jest to dobry początek. W wyjazdowym meczu z mistrzem Polski zdobyliśmy punkt, co pokazało, że jest potencjał. W każdym elemencie mamy jeszcze coś do poprawy. Dobrze działał blok i obrona. Wiedzieliśmy, że to będzie ważny element, by powalczyć z Lublinem – powiedział Rychlicki.

 

Najlepsze akcje Kamila Rychlickiego w meczu Bogdanka - ZAKSA:

 

Zobacz także

 

 

 

 

Przejdź na Polsatsport.pl
KAMIL RYCHLICKIPLUSLIGASIATKÓWKAZAKSA KĘDZIERZYN-KOŹLE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Andrzej Wrona opowiedział o komentatorskim debiucie. "Łatwo siedzi się przed telewizorem..."
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 