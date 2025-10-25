Kamil Rychlicki zadebiutował w PlusLidze. Znakomity występ mistrza świata (WIDEO)

Kamil Rychlicki jest synem Jacka Rychlickiego, byłego reprezentanta Polski w siatkówce, wicemistrza Europy 1983. Urodził się w Luksemburgu, a od tego roku gra w reprezentacji Włoch, z którą wywalczył mistrzostwo świata. Przez wiele sezonów grał w lidze włoskiej, reprezentując barwy klubów Consar Ravenna, Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Susa Perugia oraz Itas Trentino.





Przejście słynnego atakującego do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle było jednym z największych hitów transferowych przed obecnym sezonem PlusLigi. Rychlicki już w pierwszym spotkaniu pokazał, że jest zawodnikiem dużej klasy. Zdobył dla swej drużyny 27 punktów (25/42 = 59% skuteczności w ataku + 2 bloki).

– Zabrakło zwycięstwa, ale myślę, że i tak jest to dobry początek. W wyjazdowym meczu z mistrzem Polski zdobyliśmy punkt, co pokazało, że jest potencjał. W każdym elemencie mamy jeszcze coś do poprawy. Dobrze działał blok i obrona. Wiedzieliśmy, że to będzie ważny element, by powalczyć z Lublinem – powiedział Rychlicki.

Najlepsze akcje Kamila Rychlickiego w meczu Bogdanka - ZAKSA: