Gospodarze przystępują do sobotniego spotkania zdecydowanie w dobrych nastrojach. W ostatniej kolejce odnieśli spektakularne zwycięstwo nad Motorem Lublin (5:2). Dla ekipy trenera Góraka były to pierwsze trzy punkty od końcówki sierpnia i wygranej z Radomiakiem (3:2). Wreszcie strzelanie dla katowiczan w lidze rozpoczął sprowadzony z Legii - Ilja Szkurin. Białorusin w starciu z Motorem popisał się dubletem.





Korona punktuje w tym sezonie regularniej od gospodarzy, przez co plasuje się w czubie tabeli - na piątej pozycji. W ostatniej kolejce kielczanie byli bliscy pokonania Górnika Zabrze, jednak w ostatniej akcji spotkania stracili bramkę i ostatecznie zremisowali 1:1. Drużyna Jacka Zielińskiego zdecydowanie lepiej radzi sobie na własnym stadionie niż w „delegacji”. W roli gospodarza zdobyli trzynaście punktów, jako goście tylko sześć.





W poprzednim sezonie Korona dwukrotnie pokonała GKS. Oba mecze zakończyły się wynikiem 2:1.





Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 20:15.

ST, Polsat Sport