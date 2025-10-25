Kurek zadebiutował w nowym klubie! Kosmiczny występ Polaka

Bartosz Kurek wrócił do Japonii. W 2016 atakujący bronił barw JT Thunders, natomiast w latach 2020-2024 był zawodnikiem Wolf Dogs Nagoya. Teraz Polak zamienił ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle na Tokyo Great Bears.

W sobotę zespół Kurka zainaugurował zmagania ligowe. W 1. kolejce mierzył się z Toray Arrows. Spotkanie trzymało w napięciu do samego końca. Pierwsze dwa sety padły łupem Tokyo Great Bears, lecz Toray Arrows doprowadzili do wyrównania. W tie-breaku lepsza - wynikiem 15:13 - okazała się drużyna Kurka.

Polak zanotował świetny występ. Wyszedł w pierwszym składzie i znacząco przyczynił się do triumfu swojego zespołu. Atakujący zdobył aż 28 punktów, z czego 23 atakiem, cztery blokiem i jeden w polu serwisowym.

Kolejne ligowe starcie Tokyo Great Bears rozegrają już w niedzielę 26 października. Przeciwnikami ponownie będą siatkarze Toray Arrows.

Toray Arrows - Tokyo Great Bears 2:3 (24:26, 25:27, 25:22, 25:21, 13:15)