Leo Messi nie zwalnia tempa. Kolejny wielki wieczór Argentyńczyka

Przed meczem w Fort Lauderdale 38-letni Messi odebrał trofeum dla najlepszego strzelca sezonu zasadniczego. Kapitan mistrzów świata strzelił w nim 29 goli w 28 meczach.

W spotkaniu z Nashville ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki zdobył swojego pierwszego gola w 19. minucie, po asyście równie znanego Urugwajczyka Luisa Suareza. Po raz drugi trafił do siatki w doliczonym czasie drugiej połowy. Bramkę dla gospodarzy zdobył też Tadeo Allende, a „honor" gości tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego uratował Hany Mukhtar. Drugi mecz w serii do dwóch zwycięstw odbędzie się 2 listopada w Nashville.

Messi trafił do MLS w 2023 roku, a ostatnio przedłużył kontrakt z Interem do 2028 roku. Wcześniej reprezentował barwy Barcelony i Paris Saint-Germain.

KN, PAP