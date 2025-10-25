Leo Messi nie zwalnia tempa. Kolejny wielki wieczór Argentyńczyka

Słynny argentyński piłkarz Lionel Messi, który został królem strzelców sezonu zasadniczego północnoamerykańskiej ligi MLS, zdobył dwie bramki dla Interu Miami w wygranym u siebie 3:1 meczu z Nashville SC w pierwszej rundzie play off.

Lionel Messi trzyma w górze trofeum podczas meczu piłkarskiego.
fot. PAP
Przed meczem w Fort Lauderdale 38-letni Messi odebrał trofeum dla najlepszego strzelca sezonu zasadniczego. Kapitan mistrzów świata strzelił w nim 29 goli w 28 meczach.

 

W spotkaniu z Nashville ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki zdobył swojego pierwszego gola w 19. minucie, po asyście równie znanego Urugwajczyka Luisa Suareza. Po raz drugi trafił do siatki w doliczonym czasie drugiej połowy. Bramkę dla gospodarzy zdobył też Tadeo Allende, a „honor" gości tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego uratował Hany Mukhtar. Drugi mecz w serii do dwóch zwycięstw odbędzie się 2 listopada w Nashville.

 

Messi trafił do MLS w 2023 roku, a ostatnio przedłużył kontrakt z Interem do 2028 roku. Wcześniej reprezentował barwy Barcelony i Paris Saint-Germain.

