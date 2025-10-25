Niestety... Kamil Majchrzak nie zagra w turnieju w Paryżu
Kamil Majchrzak przegrał z Jesperem De Jongiem w pierwszej rundzie eliminacji do turnieju ATP w Paryżu. Polak wygrał pierwszego seta, ale w dwóch kolejnych lepszy po tie-breakach był już Holender.
To spotkanie było bardzo zacięte. Dość powiedzieć, że trwało niemal trzy godziny, a dwie z trzech partii zakończyły się po tie-breakach.
Premierowa odsłona należała do piotrkowianina, który przełamał rywala przy stanie 4:3. Dzięki temu jego sytuacja stała się bezpieczna, a on spokojnie "wykończył" tę partię własnym serwisem.
Później tak dobrze już jednak nie było. Zarówno w drugim jak i trzecim secie obaj panowie mieli spore problemy w ważnych momentach. Więcej chłodnej głowy zachował jednak Holender i to właśnie on pozostał w grze o drabinkę główną turnieju w Paryżu.
Kamil Majchrzak - Jesper De Jong 6:4, 6:7 (5-7), 6:7 (4-7)