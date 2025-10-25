Niestety... Kamil Majchrzak nie zagra w turnieju w Paryżu

Karolina PotrykusTenis

Kamil Majchrzak przegrał z Jesperem De Jongiem w pierwszej rundzie eliminacji do turnieju ATP w Paryżu. Polak wygrał pierwszego seta, ale w dwóch kolejnych lepszy po tie-breakach był już Holender.

Tenisista Kamil Majchrzak podczas uderzenia piłki rakietą.
fot. AFP
Kamil Majchrzak

To spotkanie było bardzo zacięte. Dość powiedzieć, że trwało niemal trzy godziny, a dwie z trzech partii zakończyły się po tie-breakach. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Szansa na pierwszy tytuł w karierze. Znamy finalistki turnieju w Kantonie

 

Premierowa odsłona należała do piotrkowianina, który przełamał rywala przy stanie 4:3. Dzięki temu jego sytuacja stała się bezpieczna, a on spokojnie "wykończył" tę partię własnym serwisem. 

 

Później tak dobrze już jednak nie było. Zarówno w drugim jak i trzecim secie obaj panowie mieli spore problemy w ważnych momentach. Więcej chłodnej głowy zachował jednak Holender i to właśnie on pozostał w grze o drabinkę główną turnieju w Paryżu. 

 

Kamil Majchrzak - Jesper De Jong 6:4, 6:7 (5-7), 6:7 (4-7)

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Wiktorowski: Zdajemy sobie sprawę, że to jest historyczny moment dla polskiego tenisa
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 