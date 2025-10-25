Oto finalistki turnieju WTA w Tokio. Kto powalczy o zwycięstwo?

Rybakina w Tokio walczyła o ostatnie miejsce w kończącym sezon turnieju WTA Finals dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu, który w dniach 1-8 listopada odbędzie się w Rijadzie. Aby osiągnąć cel potrzebowała dotrzeć do półfinału i to jej się udało. Oficjalnie wycofała się z powodu problemów z plecami.

Bencic, mistrzyni olimpijska z Tokio, stanie przed szansą wygrania dziesiątego turnieju w karierze. Noskova ma na koncie jeden tytuł.

Polki w Tokio nie startowały.

Wyniki półfinałów:

Linda Noskova (Czechy, 6) - Jelena Rybakina (Kazachstan, 2) - walkower

Belinda Bencic (Szwajcaria, 5) - Sofia Kenin (USA) 7:6 (7-5), 3:6, 6:2

KN, PAP