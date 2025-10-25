Oto finalistki turnieju WTA w Tokio. Kto powalczy o zwycięstwo?
Belinda Bencic i Linda Noskova zmierzą się w finale turnieju WTA na kortach twardych w Tokio. Szwajcarska tenisistka wygrała z Amerykanką Sofią Kenin 7:6 (7-5), 3:6, 6:2. Natomiast Noskova awansowała po walkowerze Jeleny Rybakiny z Kazachstanu.
Rybakina w Tokio walczyła o ostatnie miejsce w kończącym sezon turnieju WTA Finals dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu, który w dniach 1-8 listopada odbędzie się w Rijadzie. Aby osiągnąć cel potrzebowała dotrzeć do półfinału i to jej się udało. Oficjalnie wycofała się z powodu problemów z plecami.
ZOBACZ TAKŻE: Dreszczowiec w półfinale! Polska tenisistka zagra o tytuł
Bencic, mistrzyni olimpijska z Tokio, stanie przed szansą wygrania dziesiątego turnieju w karierze. Noskova ma na koncie jeden tytuł.
Polki w Tokio nie startowały.
Wyniki półfinałów:
Linda Noskova (Czechy, 6) - Jelena Rybakina (Kazachstan, 2) - walkower
Belinda Bencic (Szwajcaria, 5) - Sofia Kenin (USA) 7:6 (7-5), 3:6, 6:2