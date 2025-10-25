Oto finalistki turnieju WTA w Tokio. Kto powalczy o zwycięstwo?

Tenis

Belinda Bencic i Linda Noskova zmierzą się w finale turnieju WTA na kortach twardych w Tokio. Szwajcarska tenisistka wygrała z Amerykanką Sofią Kenin 7:6 (7-5), 3:6, 6:2. Natomiast Noskova awansowała po walkowerze Jeleny Rybakiny z Kazachstanu.

Dwie tenisistki po meczu, jedna z nich obejmuje drugą i uśmiecha się, trzymając rakietę tenisową.
fot. PAP
Belinda Bencic (z lewej) to jedna z finalistek tegorocznego WTA w Tokio

Rybakina w Tokio walczyła o ostatnie miejsce w kończącym sezon turnieju WTA Finals dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu, który w dniach 1-8 listopada odbędzie się w Rijadzie. Aby osiągnąć cel potrzebowała dotrzeć do półfinału i to jej się udało. Oficjalnie wycofała się z powodu problemów z plecami.

 

Bencic, mistrzyni olimpijska z Tokio, stanie przed szansą wygrania dziesiątego turnieju w karierze. Noskova ma na koncie jeden tytuł.

 

Polki w Tokio nie startowały.

 

Wyniki półfinałów:

 

Linda Noskova (Czechy, 6) - Jelena Rybakina (Kazachstan, 2) - walkower
Belinda Bencic (Szwajcaria, 5) - Sofia Kenin (USA) 7:6 (7-5), 3:6, 6:2

KN, PAP
BELINDA BENCICLINDA NOSKOVATENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W TOKIO
