Tauron Liga: Metalkas Pałac Bydgoszcz - Sokół & Hagric Mogilno. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Pałac Bydgoszcz zagra z Sokołem Mogilno w meczu 3. kolejki Tauron Ligi. Kiedy mecz? O której godzinie grają siatkarki? Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo z meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz – Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl.

Metalkas Pałac Bydgoszcz zaczął rozgrywki od porażki 0:3 z Moya Radomką Radom we własnej hali. Spotkanie bydgoskich siatkarek w drugiej kolejce z ŁKS Commercecon Łódź zostało przełożone na późniejszy termin.

 

Sokół & Hagric Mogilno na inaugurację przegrał na wyjeździe 2:3 z Lotto Chemikiem Police. W drugiej kolejce uległ na własnym terenie PGE Budowlanym Łódź 1:3. Ekipy z Bydgoszczy i Mogilna powalczą więc w trzeciej kolejce o pierwsze zwycięstwo w sezonie.

 

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do fazy play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

 

RM, Polsat Sport
