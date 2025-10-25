Metalkas Pałac Bydgoszcz zaczął rozgrywki od porażki 0:3 z Moya Radomką Radom we własnej hali. Spotkanie bydgoskich siatkarek w drugiej kolejce z ŁKS Commercecon Łódź zostało przełożone na późniejszy termin.

Sokół & Hagric Mogilno na inaugurację przegrał na wyjeździe 2:3 z Lotto Chemikiem Police. W drugiej kolejce uległ na własnym terenie PGE Budowlanym Łódź 1:3. Ekipy z Bydgoszczy i Mogilna powalczą więc w trzeciej kolejce o pierwsze zwycięstwo w sezonie.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do fazy play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz – Sokół & Hagric Mogilno w sobotę 25 października o godzinie 12.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport