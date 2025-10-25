Pierwsze trafienie reprezentanta Polski w nowych barwach. Gol w samej końcówce

Piłka nożna

Adam Buksa zdobył swoją pierwszą bramkę dla swojego nowego klubu - Udinese Calcio. Jego zespół wygrał u siebie z Lecce 3:2 w ósmej kolejce włoskiej Serie A.

Piłkarz reprezentacji Polski w nowym stroju, patrzący w bok z determinacją.
fot: Cyfrasport
Adam Buksa

Buksa, który przeniósł się do Udinese z duńskiego FC Midtjylland pod koniec sierpnia, trafił do siatki w 89. minucie, podwyższając prowadzenie gospodarzy na 3:1. Goście zdołali jeszcze zmniejszyć rozmiary porażki w doliczonym czasie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Grabara bohaterem. Wielki występ Polaka w Bundeslidze

 

Polak grał od początku drugiej połowy. W 76. minucie na boisku pojawił się też drugi z Biało-Czerwonych w tym klubie Jakub Piotrowski. W kadrze meczowej gości zabrakło kontuzjowanego Filipa Marchwińskiego.

 

Udinese ma 12 punktów i zajmuje ósme miejsce w tabeli Serie A. Lecce wywalczyło sześć "oczek" i znajduje się tuż nad strefą spadkową.

 

Udinese Calcio - US Lecce 3:2 (2:0)

Bramki: Jesper Karlstrom 16, Keinan Davis 37, Adam Buksa 89 - Medon Berisha 59, Konan Ndri 90+6.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ADAM BUKSAPIŁKA NOŻNAREPREZENTACJASERIE AUDINESE CALCIOUS LECCEWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Go Ahead Eagles - Aston Villa. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 