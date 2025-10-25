Pierwsze trafienie reprezentanta Polski w nowych barwach. Gol w samej końcówce

Buksa, który przeniósł się do Udinese z duńskiego FC Midtjylland pod koniec sierpnia, trafił do siatki w 89. minucie, podwyższając prowadzenie gospodarzy na 3:1. Goście zdołali jeszcze zmniejszyć rozmiary porażki w doliczonym czasie.

Polak grał od początku drugiej połowy. W 76. minucie na boisku pojawił się też drugi z Biało-Czerwonych w tym klubie Jakub Piotrowski. W kadrze meczowej gości zabrakło kontuzjowanego Filipa Marchwińskiego.

Udinese ma 12 punktów i zajmuje ósme miejsce w tabeli Serie A. Lecce wywalczyło sześć "oczek" i znajduje się tuż nad strefą spadkową.

Udinese Calcio - US Lecce 3:2 (2:0)

Bramki: Jesper Karlstrom 16, Keinan Davis 37, Adam Buksa 89 - Medon Berisha 59, Konan Ndri 90+6.

PAP