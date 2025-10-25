Beniaminek z Gdyni nie potrafi ustabilizować formy. W ostatniej kolejce okazał się wyraźnie gorszy od Jagiellonii Białystok, przegrywając 0:4. Wcześniej z kolei podopieczni Dawida Szwargi sprawili niemałą niespodziankę, pokonując Cracovię 2:1. Arka jest najsłabszą ofensywą ligi - piłkarze z Gdyni strzelili dotychczas jedynie siedem goli.





Sobotnie spotkanie będzie debiutem nowego szkoleniowca Piasta Gliwice. Na ławce trenerskiej Maxa Moeldera zastąpił Daniel Myśliwiec. Gliwiczanie z dorobkiem siedmiu punktów zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Pod kątem zdobywanych bramek są lepsi jedynie od swojego sobotniego rywala.





Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Piast Gliwice na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 14:45.

ST, Polsat Sport