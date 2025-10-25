Dla drużyny ze Szczecina obecny sezon jest daleki od ideału. Zajmują dopiero dwunaste miejsce w tabeli i do pierwszej Jagiellonii tracą dziesięć punktów. Ostatnio jednak gra podopiecznych Thomasa Thomasberga zaczyna wyglądać trochę lepiej. Pogoń pokonała przed własną publicznością Piasta Gliwice 2:1, a następnie na wyjeździe, w konfrontacji z Lechem Poznań, w końcówce wywalczyli remis. W obu tych spotkaniach na listę strzelców wpisywał się lider "Portowców" - Kamil Grosicki.





Cracovia radzi sobie w tym sezonie dużo lepiej od Pogoni. Zawodnicy Luki Elsnera ostatnio pokonali przed własną publicznością Raków Częstochowa 2:0 i plasują się na trzeciej lokacie w ligowej stawce. Krakowianie szczególnie mogą imponować w meczach na własnym stadionie, gdzie jeszcze w tej kampanii nie przegrali.





Pogoń w ostatnim sezonie w roli gospodarza pewnie ograła Cracovię (5:2). Natomiast na wyjeździe to Cracovia okazała się lepsza, wygrywając 2:1.





Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Cracovia na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 17:30.

ST, Polsat Sport