PLS 1. Liga: BBTS Bielsko-Biała - SMS PZPS Spała. Gdzie obejrzeć? Stream online
W jednym z sobotnich meczów 7. kolejki PLS 1. Ligi ekipa BBTS-u Bielsko-Biała zmierzy się na własnym parkiecie z SMS PZPS Spała. Gdzie obejrzeć spotkanie BBTS - SMS? O której godzinie? Transmisja na Polsatsport.pl.
Zdecydowanymi faworytami tego meczu są gospodarze, którzy znajdują się z czołówce tabeli z bilansem czterech wygranych i dwóch porażek. BBTS będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę po tym jak w poprzednim meczu przegrał na wyjeździe z Aniołami Toruń 0:3.
Z kolei SMS może na razie pochwalić się tylko jednym zwycięstwem - po tie-breaku z Jaworznem. Drużyna ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, która nie ma możliwości awansu ani spadku, a jej misją jest ogrywanie młodzieży na zapleczu PlusLigi, przegrała kilka dni temu u siebie z Visłą Bydgoszcz 0:3. Spała plasuje się na ostatnim miejscu w tabeli.
W poprzednim sezonie nie było niespodzianek i BBTS dwukrotnie pokonał młodzież ze Spały bez straty seta.
Gdzie obejrzeć mecz BBTS - SMS? O której godzinie?
Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała - SMS PZPS Spała od godz. 16:55 na Polsatsport.pl.