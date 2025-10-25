Zdecydowanymi faworytami tego meczu są gospodarze, którzy znajdują się z czołówce tabeli z bilansem czterech wygranych i dwóch porażek. BBTS będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę po tym jak w poprzednim meczu przegrał na wyjeździe z Aniołami Toruń 0:3.

Z kolei SMS może na razie pochwalić się tylko jednym zwycięstwem - po tie-breaku z Jaworznem. Drużyna ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, która nie ma możliwości awansu ani spadku, a jej misją jest ogrywanie młodzieży na zapleczu PlusLigi, przegrała kilka dni temu u siebie z Visłą Bydgoszcz 0:3. Spała plasuje się na ostatnim miejscu w tabeli.

W poprzednim sezonie nie było niespodzianek i BBTS dwukrotnie pokonał młodzież ze Spały bez straty seta.

Gdzie obejrzeć mecz BBTS - SMS? O której godzinie?

Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała - SMS PZPS Spała od godz. 16:55 na Polsatsport.pl.

