PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Relacja live i wynik na żywo
Bogdanka LUK Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to jeden z sobotnich meczów 2. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Mistrzowie Polski na inaugurację sezonu wybrali się do Częstochowy na starcie ze Stream Hemarpol Politechniką Częstochowa. Przyjezdni pokazali klasę i wygrali na trudnym terenie 3:0. W roli trenera ekipy ze wschodniej Polski zadebiutował Stephane Antiga.
Kędzierzynianie potyczką w Lublinie zaczynają sezon 2025/2026. W zespole dowodzonej przez Andreę Gianiego doszło do sporych zmian kadrowych. Przybyło aż dziesięciu nowych zawodników.
W poprzednim sezonie obie drużyny mierzyły się ze sobą pięciokrotnie. W rundzie zasadniczej Bogdanka wygrała u siebie 3:0, ale przegrała na wyjeździe 2:3. W fazie play-off ZAKSA wygrała w Lublinie 3:1, ale następnie uległa u siebie 0:3 i ponownie w Lublinie 0:3.
Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl