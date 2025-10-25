Mistrzowie Polski na inaugurację sezonu wybrali się do Częstochowy na starcie ze Stream Hemarpol Politechniką Częstochowa. Przyjezdni pokazali klasę i wygrali na trudnym terenie 3:0. W roli trenera ekipy ze wschodniej Polski zadebiutował Stephane Antiga.

Kędzierzynianie potyczką w Lublinie zaczynają sezon 2025/2026. W zespole dowodzonej przez Andreę Gianiego doszło do sporych zmian kadrowych. Przybyło aż dziesięciu nowych zawodników.

W poprzednim sezonie obie drużyny mierzyły się ze sobą pięciokrotnie. W rundzie zasadniczej Bogdanka wygrała u siebie 3:0, ale przegrała na wyjeździe 2:3. W fazie play-off ZAKSA wygrała w Lublinie 3:1, ale następnie uległa u siebie 0:3 i ponownie w Lublinie 0:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport