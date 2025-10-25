PlusLiga: PGE GiEK Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

PGE GiEK Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn to jeden z sobotnich meczów 2. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Skra tym spotkaniem zaczyna sezon 2025/2026, podczas gdy AZS wcześniej przegrał u siebie z Jastrzębskim Węglem, ale dopiero po tie-breaku.

 

W poprzednim sezonie oba zespoły zmierzyły się ze sobą dwukrotnie. Bełchatowianie wygrali w stolicy Warmii i Mazur 3:1, natomiast na własnym parkiecie triumfowali 3:2.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl.

