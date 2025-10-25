PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 2. kolejki (WIDEO)

Drugą kolejkę PlusLigi otworzyło szlagierowe starcie Aluron CMC Warty Zawiercie z PGE Projektem Warszawa. Jurajscy Rycerze przegrali we własnej hali z ekipą ze stolicy 0:3.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 2. kolejki PlusLigi:

2025-10-25: Aluron CMC Warta Zawiercie – PGE Projekt Warszawa 0:3 (20:25, 23:25, 19:25)

2025-10-25: Bogdanka LUK Lublin – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (21:25, 25:23, 25:20, 23:25, 15:10)

2025-10-25: PGE GiEK Skra Bełchatów – Indykpol AZS Olsztyn

2025-10-26: JSW Jastrzębski Węgiel – Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-26: Asseco Resovia Rzeszów – Energa Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-26: InPost ChKS Chełm – Cuprum Stilon Gorzów (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-28: Barkom-Każany Lwów – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).

RM, Polsat Sport