W poprzednim sezonie Real spotykał się z Barceloną cztery razy: dwa razy w La Lidze, raz w Pucharze i raz w Superpucharze Hiszpanii. Katalończycy odnieśli komplet zwycięstw - 4:0, 5:2, 3:2 i 4:3 - i ostatecznie triumfowali we wszystkich tych rozgrywkach, podczas gdy "Królewscy" zakończyli sezon bez żadnego trofeum.

W tabeli po dziewięciu kolejkach Real i Barcelona tradycyjnie są najlepsze. Lider z Madrytu zgromadził 24 punkty, a druga "Duma Katalonii" ma ich o dwa mniej. Trzeci Villarreal wywalczył 17 pkt.

ZOBACZ TAKŻE: Real Madryt - FC Barcelona. Gdzie obejrzeć El Clasico? Transmisja TV oraz stream online

Nie tylko z racji pozycji w tabeli minimalnym faworytem wydaje się Real. W środę pokonał u siebie Juventus Turyn 1:0, odnosząc 11. zwycięstwo w 12. spotkaniu o stawkę w tym sezonie. Tymczasem Barcelona została już pokonana przez Sevillę oraz Paris Saint-Germain, a ponadto zremisowała z Rayo Vallecano.

Przemawiający do wyobraźni wynik wtorkowego starcia w Lidze Mistrzów z Olympiakosem Pireus - 6:1 - może formować oczekiwania kibiców na niedzielę, ale nawet w tym spotkaniu podopieczni niemieckiego trenera Hansiego Flicka nie zachwycali.

Na niekorzyść Katalończyków przemawiają też liczne kontuzje. Jedna z nich trapi Roberta Lewandowskiego, którego w niedzielę zabraknie. Inne dotyczą bramkarzy Joana Garcii i Niemca Marca-Andre ter Stegena, a to oznacza, że praktycznie pewne miejsce w wyjściowym składzie ma Wojciech Szczęsny. Ponadto kontuzjowani są Dani Olmo i Gavi. Samego Flicka też zabraknie przy linii bocznej, bo w poprzedniej kolejce z Gironą (2:1) zobaczył czerwoną kartkę.

Problemy ze zdrowiem są też w Realu. Xabi Alonso nie będzie mógł wystawić Austriaka Davida Alaby i Niemca Antonio Rudigera, a niepewny jest los Deana Huijsena, Anglika Trenta Alexandra-Arnolda i Daniego Carvajala.

Real - Barcelona. Wynik meczu. Kto wygrał El Clasico?

O tym, kto zwyciężył w El Clasico, dowiemy się w niedzielne popołudnie. Spotkanie Realu z Barceloną rozpocznie się o godzinie 16:15, a wynik meczu zaktualizujemy w tym tekście tuż po zakończeniu rywalizacji. Transmisja oraz przedmeczowe studio w Eleven Sports 1 oraz Polsacie Box Go.

PAP