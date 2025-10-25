Real Madryt - FC Barcelona. Kto wygrał El Clasico? Jaki wynik meczu Real - Barcelona?

Piłka nożna

Real Madryt i FC Barcelona zmierzą się w hicie 10. kolejki hiszpańskiej La Ligi. Będzie to pierwsze El Clasico w tym sezonie. Kto wygrał w meczu Real - Barcelona? Jaki wynik El Clasico?

Dwaj piłkarze, jeden w koszulce FC Barcelony, drugi w koszulce Realu Madryt, przygotowujący się do meczu.
fot: PAP
Lamine Yamal (po lewej) oraz Kylian Mbappe (po prawej)

W poprzednim sezonie Real spotykał się z Barceloną cztery razy: dwa razy w La Lidze, raz w Pucharze i raz w Superpucharze Hiszpanii. Katalończycy odnieśli komplet zwycięstw - 4:0, 5:2, 3:2 i 4:3 - i ostatecznie triumfowali we wszystkich tych rozgrywkach, podczas gdy "Królewscy" zakończyli sezon bez żadnego trofeum.

 

W tabeli po dziewięciu kolejkach Real i Barcelona tradycyjnie są najlepsze. Lider z Madrytu zgromadził 24 punkty, a druga "Duma Katalonii" ma ich o dwa mniej. Trzeci Villarreal wywalczył 17 pkt.

 

ZOBACZ TAKŻE: Real Madryt - FC Barcelona. Gdzie obejrzeć El Clasico? Transmisja TV oraz stream online

 

Nie tylko z racji pozycji w tabeli minimalnym faworytem wydaje się Real. W środę pokonał u siebie Juventus Turyn 1:0, odnosząc 11. zwycięstwo w 12. spotkaniu o stawkę w tym sezonie. Tymczasem Barcelona została już pokonana przez Sevillę oraz Paris Saint-Germain, a ponadto zremisowała z Rayo Vallecano.

 

Przemawiający do wyobraźni wynik wtorkowego starcia w Lidze Mistrzów z Olympiakosem Pireus - 6:1 - może formować oczekiwania kibiców na niedzielę, ale nawet w tym spotkaniu podopieczni niemieckiego trenera Hansiego Flicka nie zachwycali.

 

Na niekorzyść Katalończyków przemawiają też liczne kontuzje. Jedna z nich trapi Roberta Lewandowskiego, którego w niedzielę zabraknie. Inne dotyczą bramkarzy Joana Garcii i Niemca Marca-Andre ter Stegena, a to oznacza, że praktycznie pewne miejsce w wyjściowym składzie ma Wojciech Szczęsny. Ponadto kontuzjowani są Dani Olmo i Gavi. Samego Flicka też zabraknie przy linii bocznej, bo w poprzedniej kolejce z Gironą (2:1) zobaczył czerwoną kartkę.

 

Problemy ze zdrowiem są też w Realu. Xabi Alonso nie będzie mógł wystawić Austriaka Davida Alaby i Niemca Antonio Rudigera, a niepewny jest los Deana Huijsena, Anglika Trenta Alexandra-Arnolda i Daniego Carvajala.

Real - Barcelona. Wynik meczu. Kto wygrał El Clasico?

O tym, kto zwyciężył w El Clasico, dowiemy się w niedzielne popołudnie. Spotkanie Realu z Barceloną rozpocznie się o godzinie 16:15, a wynik meczu zaktualizujemy w tym tekście tuż po zakończeniu rywalizacji. Transmisja oraz przedmeczowe studio w Eleven Sports 1 oraz Polsacie Box Go.

PAP
