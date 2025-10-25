Rębecki - Klein. Skrót walki UFC 321 (WIDEO)

Sporty walki

Mateusz Rębecki - Ludovit Klein, czyli czas na kolejny występ polskiego zawodnika w UFC. Skrót walki Rębecki - Klein na UFC 321 będzie dostępny tuż po zakończeniu pojedynku.

Mężczyzna w czerwonej koszulce UFC z krótkim zarostem uśmiecha się do obiektywu.
fot. Facebook
Rębecki - Klein. Skrót walki UFC 321 (WIDEO)

W sobotę Rębecki po raz kolejny wejdzie do klatki UFC. Tym razem jego rywalem będzie Ludovic Klein, a więc niedawny przeciwnik Mateusza Gamrota.

 

UFC 321 z udziałem Mateusza Rębeckiego. Wyniki gali

 

Gamrot pokonał Kleina jednogłośną decyzją sędziów. Jak poradzi sobie Rębecki?

Rębecki - Klein. Skrót walki UFC 321:

Skrót walki Rębecki - Klein na UFC 321 będzie dostępny tuż po zakończeniu tego pojedynku.

BS, Polsat Sport
