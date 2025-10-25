Rębecki - Klein. Skrót walki UFC 321 (WIDEO)

W sobotę Rębecki po raz kolejny wejdzie do klatki UFC. Tym razem jego rywalem będzie Ludovic Klein, a więc niedawny przeciwnik Mateusza Gamrota.

UFC 321 z udziałem Mateusza Rębeckiego. Wyniki gali

Gamrot pokonał Kleina jednogłośną decyzją sędziów. Jak poradzi sobie Rębecki?

Rębecki - Klein. Skrót walki UFC 321:

Skrót walki Rębecki - Klein na UFC 321 będzie dostępny tuż po zakończeniu tego pojedynku.

BS, Polsat Sport