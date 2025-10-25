Śmiała deklaracja polskiej piłkarki. "Musimy nauczyć się żyć bez Ewy Pajor"

Pajor nie uczestniczy w październikowym zgrupowaniu, gdyż doznała kontuzji kolana w ligowym meczu Barcelony z Atletico Madryt i będzie pauzować przez kilka tygodni. Kontuzjowana jest również obrończyni Paris Saint-Germain Paulina Dudek, która złamała kość śródstopia.

Pod nieobecność Pajor w towarzyskim meczu z Holandią w Gdańsku na pozycji napastniczki zagrała Paulina Tomasiak z Górnika Łęczna, która najczęściej jest skrzydłową.

- Ewa Pajor jest piłkarką klasy światowej, ale musimy nauczyć się żyć bez niej. Myślę, że Paulina Tomasiak na tle wymagającego rywala robiła to, co mogła. Utrzymywała się przy piłce i stosowała pressing. Życie bez Ewy jest na pewno ciężkie i każdy chce jej powrotu, ale są alternatywy. Pozostałe dziewczyny też grają na wysokim poziomie - przekonuje Achcińska.

W kwietniu 2023 roku Polki przegrały z Holandią 1:4. W piątek uzyskały znacznie korzystniejszy wynik i zremisowały, choć przy lepszej skuteczności mogły nawet wygrać.

- Warto podkreślić, że grałyśmy bez czołowych piłkarek w naszej drużynie. Ten mecz napawa optymizmem. Wystarczy spojrzeć na to, jaką drogę przeszłyśmy przez ostatnie dwa lata. Sam awans na Euro 2025 pokazał, że pniemy się cały czas w górę i rozwijamy się. Myślę, że ta drużyna ma jeszcze dużo do pokazania - powiedziała Achcińska.

Podczas lipcowych mistrzostw Europy Polki straciły siedem goli w trzech meczach z Niemcami (0:2), Szwecją (0:3) i Danią (3:2). W spotkaniu z Holandią bramkarka Kinga Szemik zachowała czyste konto, choć pochwały należą się również piłkarkom grającym w obronie: Martynie Wiankowskiej, Oliwii Woś, Emilii Szymczak i Wiktorii Zieniewicz.

- Na pewno cieszy to, że w obronie zagrałyśmy na zero. Ogromne brawa dla linii obrony za to, jak pracowała w tym meczu z tak mocnym przeciwnikiem jak Holandia. To był bardzo dobry występ całego zespołu. Cały czas wymagamy od siebie i chcemy być jeszcze lepsze w każdym aspekcie. Teraz się cieszymy, ale skupiamy się na tym, co mogłyśmy zrobić lepiej - zadeklarowała Achcińska.

Zarówno Polki i Holenderki oddały tylko po dwa celne strzały. Biało-czerwone najlepszą okazję stworzyły pod koniec meczu, lecz w kluczowym momencie Weronika Zawistowska nie wykorzystała dośrodkowania Martyny Wiankowskiej.

- Należy zadać sobie pytanie, czy Holenderki były mało konkretne, czy to my dobrze zagrałyśmy. Trzeba pochwalić naszą grę w defensywie. Nie straciłyśmy bramki, a na tle tak mocnego rywala to jest duży plus - dodała pomocniczka FC Koeln.

We wtorek zawodniczki trenerki Niny Patalon zagrają na wyjeździe z Walią.