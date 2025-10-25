Szansa na pierwszy tytuł w karierze. Znamy finalistki turnieju w Kantonie

Jakub ŻelepieńTenis

Lulu Sun i Ann Li zmierzą się w finale turnieju WTA na kortach twardych w Kantonie. Nowozelandzka tenisistka wygrała z Amerykanką Claire Liu 6:0, 7:6 (7-3), a Li awansowała po kreczu Chinki Shuai Zhang w pierwszym secie, przy prowadzeniu Amerykanki 5:2.

Tenisistka podczas uderzenia forehand na korcie.
fot. AFP
Li stanie przed szansą wygrania drugiego turnieju w karierze, a Sun pierwszego.

 

W 1. rundzie odpadła Katarzyna Kawa.

 

W niedzielnym finale debla zagrają natomiast Katarzyna Piter i Indonezyjka Janice Tjen. Ich rywalkami będą Eudice Chong z Hongkongu i En Shuo Liang z Tajwanu.

