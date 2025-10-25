Szansa na pierwszy tytuł w karierze. Znamy finalistki turnieju w Kantonie

Li stanie przed szansą wygrania drugiego turnieju w karierze, a Sun pierwszego.

ZOBACZ TAKŻE: Oto finalistki turnieju WTA w Tokio. Kto powalczy o zwycięstwo?

W 1. rundzie odpadła Katarzyna Kawa.

W niedzielnym finale debla zagrają natomiast Katarzyna Piter i Indonezyjka Janice Tjen. Ich rywalkami będą Eudice Chong z Hongkongu i En Shuo Liang z Tajwanu.