Lulu Sun i Ann Li zmierzą się w finale turnieju WTA na kortach twardych w Kantonie. Nowozelandzka tenisistka wygrała z Amerykanką Claire Liu 6:0, 7:6 (7-3), a Li awansowała po kreczu Chinki Shuai Zhang w pierwszym secie, przy prowadzeniu Amerykanki 5:2.
Szansa na pierwszy tytuł w karierze. Znamy finalistki turnieju w Kantonie
Li stanie przed szansą wygrania drugiego turnieju w karierze, a Sun pierwszego.
W 1. rundzie odpadła Katarzyna Kawa.
W niedzielnym finale debla zagrają natomiast Katarzyna Piter i Indonezyjka Janice Tjen. Ich rywalkami będą Eudice Chong z Hongkongu i En Shuo Liang z Tajwanu.
