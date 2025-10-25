Szokujące słowa gwiazdora Barcelony! "Real kradnie i narzeka"
Już w niedzielę jeden z największych piłkarskich hitów. Real Madryt zmierzy się z Barceloną w 10. kolejce LaLigi. Tymczasem niemałą burzę w Hiszpanii wywołał Lamine Yamal, który uderzył w odwiecznego rywala.
Lamine Yamal to obecnie jedna z najgorętszych postaci w świecie piłki nożnej. Tym razem zaledwie 18-letni Hiszpan dał o sobie znać poza boiskiem.
ZOBACZ TAKŻE: Real Madryt - FC Barcelona. Gdzie obejrzeć El Clasico? Transmisja TV oraz stream online
Piłkarz Barcelony wziął udział w programie "Chup Chup Kings" na kanale "Kings League Spain". Z jego ust padły prowokacyjne słowa w stronę Realu Madryt, z którym "Duma Katalonii" zmierzy się już w niedzielę w ramach 10. kolejki LaLigi.
- Real Madryt kradnie i narzeka - stwierdził Yamal.
Takie zachowanie skrzydłowego "Blaugrany" nie spodobało się "Królewskim". Jak informuje "Mundo Deportivo", po niedzielnym El Clasico interweniować ma sam zawodnik Realu Dani Carvajal. Ten zamierza porozmawiać z Yamalem o całej sytuacji.
Starcie Realu z Barceloną to rywalizacja na szczycie ligi hiszpańskiej, która zawsze przyciąga uwagę wielu kibiców. Obecnie w tabeli z dorobkiem 24 punktów przewodzi ekipa Xabiego Alonso. Podopieczni Hansiego Flicka znajdują się na drugiej pozycji ze stratą dwóch "oczek".
Transmisja meczu Real Madryt - FC Barcelona w niedzielę 26 października od godziny 16:10 w Eleven Sports 1 oraz online na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od 14:30.Przejdź na Polsatsport.pl