- Próbuję dzieci wychowywać tak, aby rozumiały, że zawsze jest inne miejsce od tego, w którym nikt cię nie zauważa i nie rozumie twojej wartości. Trzeba zmieniać otoczenie, aby być wśród tych, którzy cię doceniają i wspierają. Polska w tym momencie takim miejscem nie jest - stwierdził Maciej Lincer na łamach portalu "Polski Tenis".

Ojciec tenisistek - Olivii i Karoliny - odniósł się w ten sposób do zmiany sportowych barw swoich córek. Te urodziły się w Stanach Zjednoczonych, ale od 2022 reprezentowały Polskę. Teraz ponownie grać będą pod flagą USA.

Lincer wyjaśnił również poprzednie słowa w wywiadzie z "WP SportoweFakty". Zaprzeczył, że głównym powodem sporu był brak wsparcia finansowego.

- Chodziło o to, że przez trzy lata nikt w związku, ani z działaczy, ani trenerów nawet nie zadzwonił albo nie napisał wiadomości do żadnej z moich dziewczyn. Ani razu. Nie było żadnego zapytania o treningi, plany startowe, potrzeby czy zwykłe "jak się czujesz?". Nie pojawiły się też gratulacje po tym, jak Olivia wygrała turnieje ITF w zeszłym roku - wytłumaczył.

20-letnia Olivia Lincer to obecnie 327. rakieta świata, na swoim koncie ma dwa tytuły rangi ITF. Jej trzy lata młodsza siostra Karolina plasuje się natomiast na 1302. miejscu w rankingu WTA, lecz aktualnie zmaga się z problemami zdrowotnymi.