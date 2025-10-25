Tie-break w Bydgoszczy! Pałac z pierwszym zwycięstwem w sezonie

Dla obu drużyn był to meczu z gatunku "na przełamanie". Bydgoszczanki zaczęły sezon od porażki u siebie z Radomką Radom 0:3, natomiast Sokół uległ na wyjeździe Chemikowi Police 2:3, a także przegrał na własnym parkiecie z Budowlanymi Łódź 1:3.

W poprzednim sezonie Pałac i Sokół rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Za każdym razem lepsza była ekipa przyjezdna, która triumfowała 3:1.



Sobotni mecz dostarczył wielu emocji. Kibice byli świadkami bardzo wyrównanej konfrontacji. W pierwszym secie Sokół zaczął kapitalnie, bo od prowadzenia 5:1. Gospodynie szybko jednak doprowadziły do remisu 11:11, a następnie same odskoczyły na 16:12. Gdy bydgoszczanki prowadziły 20:14 oraz 23:19 wydawało się, że losy tej partii są już rozstrzygnięte, ale nic bardziej mylnego. Sokół niespodziewanie doprowadził do gry na przewagi. Nie poszedł jednak za ciosem i przegrał 25:27.



W drugiej odsłonie też się działo. I znowu Sokół zaczął efektownie, czego dowodem prowadzenie 10:7. Przebieg tej partii był niemal identyczny do poprzedniej, bo Pałac wyrównał i wypracował sobie trzy "oczka" przewagi. Kolejny raz siatkarki z Mogilna nie dały za wygraną. Gra na przewagi była jeszcze bardziej zacięta niż w pierwszym secie. Sokół miał aż cztery piłki setowe, ale nie wykorzystał ani jednej. Ostatecznie znowu minimalnie lepsze okazały się miejscowe, które triumfowały 33:31!



Po dwóch przegranych setach na przewagi wydawałoby się, że Sokół Mogilno nie podniesie się i trzeci set będzie formalnością na korzyść Pałacu. Faktycznie, fani oglądali jednostronne widowisko, ale z dominacją przyjezdnych! Kolejny raz Sokół zaczął kapitalnie, prowadząc 8:2. I kolejny raz... stracił prowadzenie niemal natychmiast. Gdy bydgoszczanki wyrównały, a na tablicy świetlnej widniał wynik 12:9 na ich korzyść, można byłoby pomyśleć o "deja vu" z poprzednich setów. Stało się jednak inaczej. Sokół w końcówce był znacznie lepszy, wypracował sobie dużą zaliczkę i tym razem nie oddał jej do samego końca, wygrywając 25:18.



Historia siatkówki zna mnóstwo takich zwrotów akcji. Sokół uwierzył w szczęśliwy obrót zdarzeń i doprowadzenie do tie-breaka. W ekipie gospodyń zrobiło się nerwowo, gdy rywalki wyszły na prowadzenie 11:6. Pałacowi ten set, jak i mecz zaczynał się wymykać spod kontroli. Ważnym momentem okazała się jednak weryfikacja challenge, po której punkt przyznano bydgoszczankom. Zespół znad Brdy odrobił straty z nawiązką. Prowadzenia nie utrzymał jednak do końca, więc o wszystkim musiał zadecydować tie-break.

A w nim walka toczyła się już "na noże". Żaden z zespołów nie chciał odpuścić nawet na moment, bo wiadomo było, że chwila kryzysu może przesądzić o wyniku tego starcia. W pewnym momencie na dwa punkty "uciekły" gościnie. Ta drobna przewaga miała okazała się decydująca, ale tak nie było. W samej końcówce los się odwrócił i przed szansą na triumf stanęły gospodynie. Stare siatkarskie porzekadło mówiące, że kto nie wygrywa 3:0, przegrywa 2:3, nie sprawdziło się. Zespół z Bydgoszczy wygrał tie-breaka i mógł cieszyć się z pierwszego w tym sezonie zwycięstwa.



Metalkas Pałac Bydgoszcz - Sokół & Hagric Mogilno 3:2 (27:25, 33:31, 18:25, 23:25, 16:14)

Metalkas Pałac Bydgoszcz: Eleni Baka, Victoria Foucher, Marta Łyczakowska, Wiktoria Makarewicz, Marta Pol, Dominika Witowska - Oliwia Ziółkowska (libero) - Monika Głodzińska, Pola Nowakowska, Julia Sobalska

Sokół & Hagric Mogilno: Paulina Brzoska, Agnieszka Cur-Słomka, Aleksandra Cygan, Aleksandra Stachowicz, Kinga Stronias, Maria Tsitsigianni - Karolina Pancewicz (libero) - Wiktoria Kowalska, Emilia Pinczewska, Ariadna Priante Frances, Sandra Świętoń

