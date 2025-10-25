Tom Aspinall - Ciryl Gane. Wynik walki. Kto wygrał w main evencie UFC 321?

Łukasz OstrowskiSporty walki

Tom Aspinall i Ciryl Gane zmierzą się w walce wieczoru gali UFC 321. Dla Anglika będzie to pierwsza obrona mistrzowskiego pasa w kategorii ciężkiej. Kto wygrał walkę Aspinall - Gane? Jaki był wynik walki Aspinall - Gane na UFC 321?

Tom Aspinall i Ciryl Gane stoją twarzą w twarz przed walką.
fot: Facebook/UFC
Tom Aspinall (po lewej) oraz Cyril Gane (po prawej)

Aspinall przejął mistrzowski pas wagi ciężkiej po tym, jak zwakował go Jon Jones. Anglik od miesięcy czekał na swoją szansę zdobycia złota królewskiej kategorii. Już w listopadzie 2023 roku wywalczył tymczasowy tytuł po znokautowaniu w pierwszej rundzie Sergeia Pavlovicha.

 

Kolejne próby doprowadzenia do pojedynku unifikacyjnego zakończyły się niepowodzeniem - 32-latek bronił więc pasa tymczasowego i ponownie zwyciężył przez nokaut, tym razem z Curtisem Blaydesem. Ostatecznie do starcia Jones - Aspinall nie doszło, a Brytyjczyk oficjalnie przejął zwakowany pas mistrza bez walki.

 

ZOBACZ TAKŻE: Rębecki - Klein. Wynik walki. Kto wygrał na gali UFC 321?

 

Jego przeciwnikiem będzie Gane, który status pretendenta wywalczył po zwycięstwie niejednogłośną decyzji sędziów w starciu z Alexandrem Volkovem. Francuz miał już okazję rywalizować o tytuł wagi ciężkiej - w marcu 2023 roku podczas gali UFC 285 zmierzył się w walce wieczoru z powracającym do oktagonu Jonem Jonesem. Amerykanin nie pozostawił wówczas złudzeń i poddał Gane'a już w pierwszej rundzie. Teraz "Bon Gamin" stanie przed drugą szansą sięgnięcia po złoto UFC.

Aspinall - Gane. Wynik walki. Kto wygrał na UFC 321?

O tym, kto zwyciężył w pojedynku Toma Aspinalla z Cirylem Gane'em, przekonamy się w późnych godzinach wieczornych. Zawodnicy powinni wejść do oktagonu nie wcześniej niż o godzinie 23:00. Tuż po zakończeniu walki zaktualizujemy ten tekst i podamy jej wynik. Transmisja pojedynku Aspinall - Gane o pas wagi ciężkiej na UFC 321 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Przejdź na Polsatsport.pl
CIRYL GANEMMASPORTY WALKITOM ASPINALLUFCUFC 321
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Paweł Strykowski - Mateusz Gołąb. Skrót walki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 