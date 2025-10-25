Aspinall przejął mistrzowski pas wagi ciężkiej po tym, jak zwakował go Jon Jones. Anglik od miesięcy czekał na swoją szansę zdobycia złota królewskiej kategorii. Już w listopadzie 2023 roku wywalczył tymczasowy tytuł po znokautowaniu w pierwszej rundzie Sergeia Pavlovicha.

Kolejne próby doprowadzenia do pojedynku unifikacyjnego zakończyły się niepowodzeniem - 32-latek bronił więc pasa tymczasowego i ponownie zwyciężył przez nokaut, tym razem z Curtisem Blaydesem. Ostatecznie do starcia Jones - Aspinall nie doszło, a Brytyjczyk oficjalnie przejął zwakowany pas mistrza bez walki.

Jego przeciwnikiem będzie Gane, który status pretendenta wywalczył po zwycięstwie niejednogłośną decyzji sędziów w starciu z Alexandrem Volkovem. Francuz miał już okazję rywalizować o tytuł wagi ciężkiej - w marcu 2023 roku podczas gali UFC 285 zmierzył się w walce wieczoru z powracającym do oktagonu Jonem Jonesem. Amerykanin nie pozostawił wówczas złudzeń i poddał Gane'a już w pierwszej rundzie. Teraz "Bon Gamin" stanie przed drugą szansą sięgnięcia po złoto UFC.

Aspinall - Gane. Wynik walki. Kto wygrał na UFC 321?

O tym, kto zwyciężył w pojedynku Toma Aspinalla z Cirylem Gane'em, przekonamy się w późnych godzinach wieczornych. Zawodnicy powinni wejść do oktagonu nie wcześniej niż o godzinie 23:00. Tuż po zakończeniu walki zaktualizujemy ten tekst i podamy jej wynik. Transmisja pojedynku Aspinall - Gane o pas wagi ciężkiej na UFC 321 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.