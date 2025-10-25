Tomasz Swędrowski obchodzi urodziny! Kibice w hali zaśpiewali "sto lat"
Tomasz Swędrowski to komentator sportowy, którego nie trzeba przedstawiać żadnemu kibicowi. Posiadacz najsłynniejszego głosu w Polsce obchodził w sobotę 25 października 65. urodziny. Z tej okazji kibice podczas meczu PlusLigi zaśpiewali mu "sto lat".
Tomasz Swędrowski: Cieszę się, że tu jestem
Piękne sceny na meczu PlusLigi. Kibice odśpiewali "Sto lat" komentatorowi Polsatu Sport
Do pięknych scen doszło podczas meczu 2. kolejki siatkarskiej PlusLigi pomiędzy Aluronem CMC Wartą Zawiercie a PGE Projektem Warszawa. W trzecim secie zgromadzeni w hali kibice odśpiewali "Sto lat" komentatorowi Polsatu Sport Tomaszowi Swędrowskiemu, który 25 października obchodzi urodziny.
Słynny komentator był wyraźnie poruszony. Ukłonił się kibicom i im podziękował.
- No i jak tu dalej prowadzić spotkanie, jak tu tyle radości. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za te piękne owacje - powiedział.
65-latek jest legendą komentarza. Od 25 lat komentuje mecze na antenie Polsatu Sport. W 2023 roku wraz z Tomaszem Drzyzgą zdobył Telekamerę w kategorii "komentator sportowy".