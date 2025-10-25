Tomasz Swędrowski obchodzi urodziny! Kibice w hali zaśpiewali "sto lat"

Do pięknych scen doszło podczas meczu 2. kolejki siatkarskiej PlusLigi pomiędzy Aluronem CMC Wartą Zawiercie a PGE Projektem Warszawa. W trzecim secie zgromadzeni w hali kibice odśpiewali "Sto lat" komentatorowi Polsatu Sport Tomaszowi Swędrowskiemu, który 25 października obchodzi urodziny.

Słynny komentator był wyraźnie poruszony. Ukłonił się kibicom i im podziękował.

- No i jak tu dalej prowadzić spotkanie, jak tu tyle radości. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za te piękne owacje - powiedział.

65-latek jest legendą komentarza. Od 25 lat komentuje mecze na antenie Polsatu Sport. W 2023 roku wraz z Tomaszem Drzyzgą zdobył Telekamerę w kategorii "komentator sportowy".

KP, Polsat Sport