Tomasz Swędrowski obchodzi urodziny! Kibice w hali zaśpiewali "sto lat"

Siatkówka

Tomasz Swędrowski to komentator sportowy, którego nie trzeba przedstawiać żadnemu kibicowi. Posiadacz najsłynniejszego głosu w Polsce obchodził w sobotę 25 października 65. urodziny. Z tej okazji kibice podczas meczu PlusLigi zaśpiewali mu "sto lat".

Tomasz Swędrowski w słuchawkach z mikrofonem, uśmiecha się podczas urodzin.
fot. PAP
Tomasz Swędrowski

Do pięknych scen doszło podczas meczu 2. kolejki siatkarskiej PlusLigi pomiędzy Aluronem CMC Wartą Zawiercie a PGE Projektem Warszawa. W trzecim secie zgromadzeni w hali kibice odśpiewali "Sto lat" komentatorowi Polsatu Sport Tomaszowi Swędrowskiemu, który 25 października obchodzi urodziny.

 

Słynny komentator był wyraźnie poruszony. Ukłonił się kibicom i im podziękował. 

 

- No i jak tu dalej prowadzić spotkanie, jak tu tyle radości. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za te piękne owacje - powiedział. 

 

 

65-latek jest legendą komentarza. Od 25 lat komentuje mecze na antenie Polsatu Sport. W 2023 roku wraz z Tomaszem Drzyzgą zdobył Telekamerę w kategorii "komentator sportowy".

KP, Polsat Sport
