Dla Rębeckiego będzie to już siódmy występ pod szyldem największej organizacji MMA na świecie. W poprzednim pojedynku Polak musiał uznać wyższość Chrisa Duncana - po emocjonującym, pełnym wymian starciu ze Szkotem sędziowie jednogłośnie wskazali na zwycięstwo jego rywala.

Tym razem "Chińczyk" spróbuje wrócić na zwycięską ścieżkę w starciu z Ludovitem Kleinem. Słowak również ma coś do udowodnienia - w ostatnim występie przegrał na punkty z innym Polakiem, Mateuszem Gamrotem.

W walce wieczoru dojdzie do pierwszej obrony tytułu mistrza wagi ciężkiej przez Toma Aspinalla. Anglik przejął pas po zwakowaniu go przez Jona Jonesa i tym razem zawalczy z Cirylem Ganem. Francuz już wcześniej miał okazję sięgnąć po pas w królewskiej kategorii wagowej, jednak w main evencie UFC 285 został poddany właśnie przez Jonesa.

Podczas gali UFC 321 kibice zobaczą także walkę o mistrzostwo wagi słomkowej między Virną Jandirobą a Mackenzie Dern, a także pojedynek dwóch obiecujących zawodników kategorii koguciej - Umara Nurmagomedova i Mario Bautisty.

UFC 321 z udziałem Mateusza Rębeckiego. Wyniki gali:

Karta główna (od 20:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

265 lb: Tom Aspinall (15-3) vs. Ciryl Gane (13-2) - o pas wagi ciężkiej

115 lb: Virna Jandiroba (22-3) vs. Mackenzie Dern (15-5) - o pas wagi słomkowej

135 lb: Umar Nurmagomedov (18-1) vs. Mario Bautista (16-2)

265 lb: Alexander Volkov (38-11) vs. Jailton Almeida (22-3)

205 lb: Aleksandar Rakić (14-5) vs. Azamat Murzakanov (15-0)

Karta wstępna (od 18:00 w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

155 lb: Nasrat Haqparast (18-5) vs. Quillan Salkilld (9-1)

185 lb: Ikram Aliskerov (16-2) vs. Jun Young Park (19-6)

155 lb: Ludovit Klein (23-5-1) vs. Mateusz Rębecki (20-3) [ok. godz. 18:30-19:00]

155 lb: Abdul-Kareem Al-Selwady (15-4) vs. Matheus Camilo (9-3)

265 lb: Valter Walker (14-1) vs. Louie Sutherland (10-3)

145 lb: Nathaniel Wood (21-6) vs. Jose Delgado (10-1)

265 lb: Hamdy Abdelwahab (4-1) vs. Chris Barnett (23-9)

125 lb: Azat Maksum (16-2) pokonał Mitcha Raposo (9-4) jednogłośną decyzją sędziów (30-26, 29-27, 29-27).

115 lb: Mizuki Inoue (16-6) pokonała Jaquelinę Amorim (10-2) jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 29-28).

Transmisja gali UFC 321 z udziałem Mateusza Rębeckiego już w sobotę, 25 października, od godziny 18:00 w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Około godziny 20:00 przeniesiemy się do Polsatu Sport 2, Polsatu Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport