Wielkie wyróżnienie dla młodego reprezentanta Polski. "Wschodząca gwiazda"

Urodzony w 2006 roku Hubert Trościanka ma za sobą niezwykły sezon. Już w czerwcu podczas mistrzostw Polski juniorów w wielobojach po pierwszym dniu zmagań w dziesięcioboju legitymował się wynikiem predestynującym go do ustanowenia rekordu świata. Wtedy po konsultacjach z trenerem Markiem Rzepką odpuścił drugi dzień. Oszczędził siły na najważniejszy start w sezonie – sierpniowe mistrzostwa Europy lekkoatletów do lat 20 w fińskim Tampere. Tam nie miał sobie równych. Ustanowił fenomenalny rekord świata i został pierwszym w historii światowej lekkiej atletyki dziesięcioboistą, który w juniorskim wieloboju uzyskał wynik na poziomie ponad 8500 punktów. Rezultat 8514 punktów został przed kilkoma dniami oficjalnie ratyfikowany przez World Athletics.

Na historyczny wynik złożyły się również wybitne starty w poszczególnych konkurencjach – w Tampere Trościanka między innymi przebiegł 400 metrów w imponujące 46.21, czy rzucił oszczepem 68.87. Taka postawa nie mogła ujść uwadze ekspertów. W głosowaniu, w którym wzięli udział internauci, eksperci, przedstawiciele zrzeszonych w European Athletics federacji oraz dziennikarzy, uzyskał największa ilość głosów i został wybrany wschodzącą gwiazdą europejskiej lekkoatletyki.

– Już sama nominacja była dla mnie miłym zaskoczeniem i nagrodą za ten ciężki sezon– przyznawał Hubert Trościanka po tym, jak znalazł się w finałowej trójce plebiscytu. W sobotni wieczór w Batumi odebrał nagrodę z rąk prezydenta europejskiej federacji Dobromira Karamarinova.

Trościanka został drugim polskim triumfatorem plebiscytu. Dokładnie 10 lat temu takie samo wyróżnienie zdobył kulomiot Konrad Bukowiecki.

Wśród kobiet nadzieją lekkiej atletyki na Starym Kontynencie uznano imponującą w biegu na 800 metrów młodą Szwajcarkę Audrey Werro.

Lekkoatletami roku w Europie zostali Femke Bol i Armand Duplantis.

