Zieliński/Pavlasek - Bopanna/Shelton na żywo. ATP w Bazylei. Relacja live i wynik online

Jan Zieliński i Adam Pavlasek prezentują się dotychczas ze znakomitej strony w turnieju rangi ATP 500 w Bazylei. Polsko-czeski duet jest już w półfinale po pokonaniu rozstawionych z "2" Włochów Andrei Vavassoriego i Simone Bolellego oraz Holendra Sandera Arendsa i Brytyjczyka Luke'a Johnsona.

ZOBACZ TAKŻE: Szok w Wiedniu! Rosjanin na deskach

W walce o finał imprezy Swiss Indoors Basel przeciwnikami Zielińskiego i Pavlaska są Rohan Bopanna i Ben Shelton. Indus to doświadczony i utytułowany deblista, z kolei dla Amerykanina gra podwójna jest dodatkiem.

Bopanna i Shelton w Bazylei również mają na swoim koncie dwie wiktorie. Odprawili kolejno rozstawionych z "4" Monakijczyka Hugo Nysa i Francuza Edouarda Rogera-Vasselina oraz Francuzów Pierre'a-Huguesa Herberta i Nicolasa Mahuta.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Rohan Bopanna/Ben Shelton na Polsatsport.pl.