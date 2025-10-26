Emocjonująca inauguracja na Podpromiu! Siatkarze Asseco Resovii wyszarpali zwycięstwo

Początek spotkania przyniósł wyrównaną rywalizację obu zespołów, ale minimalną przewagę mieli siatkarze Trefla (9:11), którzy wykorzystywali problemy rywali w przyjęciu. Asseco Resovia odwróciła wynik przy zagrywkach Karola Butryna (16:14) i przejęła inicjatywę. W końcówce dobry blok rzeszowian i błędy gości w ataku pozwoliły powiększyć punktową różnicę (23:17). Danny Demyanenko zamknął seta atakiem ze środka (25:19).

W drugiej odsłonie gdańszczanie odskoczyli na trzy oczka (5:8), gospodarze odrobili straty (10:10), ale seria siatkarzy Trefla przy zagrywkach Aleksieja Nasewicza pozwoliła odbudować przewagę (12:17). W końcówce siatkarze Resovii gonili wynik, popełniali jednak zbyt wiele błędów - w całym secie oddali rywalom aż trzynaście punktów! Złapali kontakt, gdy asa posłał Klemen Cebulj (22:23), ale autowy atak i serwis w siatkę dały brakujące punkty Treflowi (23:25).

Set numer trzy przyniósł kilka zwrotów akcji, bo przewaga przechodziła z rąk do rąk. Lepiej zaczęła Asseco Resovia (7:4), ale w środkowej części seta ze stanu 13:11, goście wyszli w dwóch ustawieniach na 14:17. Rzeszowianie szybko odrobili straty (18:18) i uzyskali minimalną przewagę, ale dwie najważniejsze akcje tego seta skończył dla Trefla Aleksiej Nasewicz (23:25).

Siatkarze Trefla udanie otworzyli kolejną partię (5:8), ale później do głosu doszli gospodarze. Poszła seria przy zagrywkach Karola Butryna, po której Resovia prowadziła 15:11. Przyjezdni nie rezygnowali, złapali kontakt (18:17), później jeszcze w końcówce (23:22), kluczowe akcje padły jednak łupem ekipy z Podkarpacia. Butryn wywalczył piłkę setową (24:22), a w ostatniej akcji Danny Demyanenko zaatakował ze środka (25:23).

Wyrównany mecz rozstrzygnął się więc w tie-breaku. W nim obie ekipy nadal toczyły wyrównaną rywalizację. Przy zmianie stron minimalną zaliczkę mieli rzeszowianie (8:7). Obie ekipy grały punkt za punkt przy przewadze Resovii, a gdańszczanie nie wykorzystali szans na wyrównanie, psując zagrywki. Jeden z takich błędów, przestrzelony serwis gości zakończył to spotkanie (15:13).

Skrót meczu Resovia - Trefl:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Karol Butryn (24), Yacine Louati (12), Danny Demyanenko (12), Klemen Cebulj (10) – Resovia; Aleksiej Nasewicz (31), Tobias Brand (18), Piotr Orczyk (14) – Trefl. Wyrównane statystyki, choć siatkarze Trefla popełnili zdecydowanie więcej błędów własnych (40, przy 29 gospodarzy). MVP: Karol Butryn (18/39 = 46% skuteczności w ataku + 2 asy + 4 bloki).

Asseco Resovia Rzeszów – Energa Trefl Gdańsk 3:2 (25:19, 23:25, 23:25, 25:23, 15:13)

Resovia: Yacine Louati, Danny Demyanenko, Karol Butryn, Artur Szalpuk, Mateusz Poręba, Marcin Janusz – Erik Shoji (libero) oraz Paweł Zatorski, Jakub Bucki, Wiktor Nowak, Michał Potera (libero), Klemen Cebulj. Trener: Massimo Botti.

Trefl: Moustapha M'Baye, Joe Worsley, Tobias Brand, Paweł Pietraszko, Alaksiej Nasewicz, Piotr Orczyk – Voitto Koykka (libero) oraz Damian Schulz, Rafał Sobański, Przemysław Stępień, Damian Kogut. Trener: Mariusz Sordyl.

