Jan Zieliński i Adam Pavlasek ze świetnej strony pokazują się w turnieju ATP 500 w Bazylei. Polsko-czeski duet jest już w finale po pokonaniu bez straty seta rozstawionych z "2" Włochów Andrei Vavassoriego i Simone Bolellego, Holendra Sandera Arendsa i Brytyjczyka Luke'a Johnsona oraz Indusa Rohana Bopanny i Amerykanina Bena Sheltona.

W starciu o tytuł w prestiżowych szwajcarskich zawodach przeciwnikami Zielińskiego i Pavlaska są rozstawieni z "1" Marcel Granollers i Horacio Zeballos. Hiszpan i Argentyńczyk również jeszcze nie przegrali ani jednej partii. Wyeliminowali odpowiednio Monakijczyka Romaina Arneodo i Francuza Alexandre'a Mullera, reprezentantów gospodarzy Marca-Andreę Hueslera oraz Czechów Petra Nouzę i Patrika Rikla.

Duety Zieliński/Pavlasek i Granollers/Zeballos miały okazję spotkać się już po dwóch stronach siatki. W trzeciej rundzie tegorocznego wielkoszlemowego US Open po zaciętej potyczce lepsi okazali się Hiszpan i Argentyńczyk, którzy triumfowali dopiero w super-tie breaku trzeciego seta.

Dla Zielińskiego to trzeci finał w tym sezonie. Poprzednio na tym etapie zmagań rywalizował w lutym w Rotterdamie i Marsylii u boku Belga Sandera Gille'a. Ostatni tytuł natomiast Polak zdobył w marcu 2024 roku w Acapulco, do spółki z Monakijczykiem Hugo Nysem.

