Betclic 1 Liga: GKS Tychy - Chrobry Głogów. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

GKS Tychy - Chrobry Głogów to spotkanie w ramach 14. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Chrobry Głogów na Polsatsoprt.pl. Początek w niedzielę o 12:00.

GKS aktualnie prezentuje się poniżej oczekiwań. Remis 3:3 z Wieczystą Kraków w poprzednim meczu zakończył fatalną serię sześciu przegranych spotkań z rzędu. W tym sezonie podopieczni Artura Skowronka zdobyli na razie 12 punktów. 

 

Chrobry Głogów zgromadził już 22 "oczka" i plasuje się w górnej części tabeli. Piłkarze Łukasza Becelli wychodzili zwycięsko ze swoich trzech ostatnich spotkań. Pokonali Górnik Łęczna 2:0, Stal Mielec 2:1 i Polonię Warszawa 2:0.

 

Poprzednie bezpośrednie starcie tych ekip zakończyło się wygraną GKS-u 3:1.

 

MR, Polsat Sport
