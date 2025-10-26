GKS aktualnie prezentuje się poniżej oczekiwań. Remis 3:3 z Wieczystą Kraków w poprzednim meczu zakończył fatalną serię sześciu przegranych spotkań z rzędu. W tym sezonie podopieczni Artura Skowronka zdobyli na razie 12 punktów.

ZOBACZ TAKŻE: Zalewski już w grze. Włoskie media tak go oceniły

Chrobry Głogów zgromadził już 22 "oczka" i plasuje się w górnej części tabeli. Piłkarze Łukasza Becelli wychodzili zwycięsko ze swoich trzech ostatnich spotkań. Pokonali Górnik Łęczna 2:0, Stal Mielec 2:1 i Polonię Warszawa 2:0.

Poprzednie bezpośrednie starcie tych ekip zakończyło się wygraną GKS-u 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Chrobry Głogów na Polsatsoprt.pl. Początek w niedzielę o 12:00.

MR, Polsat Sport