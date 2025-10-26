Betclic 1 Liga: Stal Mielec - Miedź Legnica. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Stal Mielec - Miedź Legnica to spotkanie w ramach 14. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Miedź Legnica na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 17:00.

Stal, która w zeszłym sezonie grała w Ekstraklasie, aktualnie znajduje się w kryzysie. Z dorobkiem 11 punktów jest w strefie spadkowej. Piłkarze z Mielca przegrali pięć spotkań z rzędu, a ostatnie zwycięstwo odnieśli 25 sierpnia nad GKS-em Tychy. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Zmiany w Ekstraklasie! Polski klub ogłosił nowego trenera

 

Miedź zgromadziła 15 "oczek", co plasuje ją w środku ligowej stawki. Do tej pory wygrała cztery mecze, trzy zremisowała, a sześć przegrała. W poprzedniej kolejce podopieczni Janusza Niedźwiedzia zremisowali 2:2 z Pogonią Siedlce.

 

MR, Polsat Sport
1 LIGABETCLIC 1 LIGAMIEDŹ LEGNICAPIŁKA NOŻNASTAL MIELEC

