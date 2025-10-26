Stal, która w zeszłym sezonie grała w Ekstraklasie, aktualnie znajduje się w kryzysie. Z dorobkiem 11 punktów jest w strefie spadkowej. Piłkarze z Mielca przegrali pięć spotkań z rzędu, a ostatnie zwycięstwo odnieśli 25 sierpnia nad GKS-em Tychy.

Miedź zgromadziła 15 "oczek", co plasuje ją w środku ligowej stawki. Do tej pory wygrała cztery mecze, trzy zremisowała, a sześć przegrała. W poprzedniej kolejce podopieczni Janusza Niedźwiedzia zremisowali 2:2 z Pogonią Siedlce.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Miedź Legnica na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 17:00.

MR, Polsat Sport