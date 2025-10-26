Wisła znajduje się na fotelu lidera i ma sporą przewagę nad pozostałymi zespołami w stawce. Piłkarze Mariusza Jopa są w znakomitej formie - do tej pory wygrali dziesięć spotkań, dwa zremisowali, a tylko jeden przegrali. W poprzedniej kolejce "Biała Gwiazda" pokonała Puszczę Niepołomicę 3:0.

ZOBACZ TAKŻE: Zalewski już w grze. Włoskie media tak go oceniły

Dysponująca młodą kadrą Stal zgromadziła na ten moment 20 "oczek", plasując się w środku tabeli. Piłkarze Marka Zuba w ostatnim czasie przeplatają zwycięstwa z porażkami. W zeszłej serii gier rzeszowianie musieli uznać wyższość ŁKS-u Łódź, ulegając 1:4.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 14:30.

MR, Polsat Sport