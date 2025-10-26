Co za finał! Kolejny tytuł Jannika Sinnera
W finale turnieju ATP 500 na twardych kortach w Wiedniu najwyżej rozstawiony Włoch Jannik Sinner pokonał 3:6, 6:3, 7:5 rozstawionego z numerem drugim Niemca Alexandra Zvereva.
- Jannik Sinner zdobył czwarty tytuł w sezonie
- Sinner wcześniej wygrał Australian Open, Wimbledon i Pekin
Włoch wywalczył czwarty w tym sezonie tytuł, poprzednio triumfował w Australian Open, Wimbledonie i Pekinie.
W półfinale Sinner pokonał Alexa De Minaura (nr 3) 6:3, 6:4 i odniósł swoje 12. zwycięstwo nad Australijczykiem, który nie wygrał jeszcze w karierze pojedynku z tenisistą z Południowego Tyrolu.
Natomiast Zverev w półfinale wygrał z Włochem Lorenzo Musettim (nr 4) 6:4, 7:5. Niemiec awansował do finału po raz pierwszy od czerwcowej porażki z Amerykaninem Taylorem Fritzem w decydującym meczu w Stuttgarcie. Swój jedyny tytuł w tym roku zdobył zwyciężając w kwietniu w Monachium.
Wynik meczu finałowego:
Wynik meczu finałowego:

Jannik Sinner (Włochy, 1) - Alexander Zverev (Niemcy, 2) 3:6, 6:3, 7:5