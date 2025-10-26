Co za finał! Kolejny tytuł Jannika Sinnera

Tenis

W finale turnieju ATP 500 na twardych kortach w Wiedniu najwyżej rozstawiony Włoch Jannik Sinner pokonał 3:6, 6:3, 7:5 rozstawionego z numerem drugim Niemca Alexandra Zvereva.

Tenisista Jannik Sinner w czapce z daszkiem i stroju sportowym, skupiony na grze.
fot. AFP
Jannik Sinner
  • Jannik Sinner zdobył czwarty tytuł w sezonie
  • Sinner wcześniej wygrał Australian Open, Wimbledon i Pekin

Włoch wywalczył czwarty w tym sezonie tytuł, poprzednio triumfował w Australian Open, Wimbledonie i Pekinie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska tenisistka z tytułem WTA! Finał pełen emocji

 

W półfinale Sinner pokonał Alexa De Minaura (nr 3) 6:3, 6:4 i odniósł swoje 12. zwycięstwo nad Australijczykiem, który nie wygrał jeszcze w karierze pojedynku z tenisistą z Południowego Tyrolu.

 

Natomiast Zverev w półfinale wygrał z Włochem Lorenzo Musettim (nr 4) 6:4, 7:5. Niemiec awansował do finału po raz pierwszy od czerwcowej porażki z Amerykaninem Taylorem Fritzem w decydującym meczu w Stuttgarcie. Swój jedyny tytuł w tym roku zdobył zwyciężając w kwietniu w Monachium.

 

 

Wynik meczu finałowego:

 

Jannik Sinner (Włochy, 1) - Alexander Zverev (Niemcy, 2) 3:6, 6:3, 7:5

BS, PAP
