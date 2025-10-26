Co za końcówka, King wygrywa we Włocławku!

Spotkanie od samego początku było bardzo wyrównane - świetnie w ekipie gości radził sobie Nemanja Popović. Dopiero po późniejszej trójce Noaha Freidela uciekali na pięć punktów. Włocławianie z kolei mieli małe problemy z konstruowaniem swoich akcji ofensywnych. Dzięki zagraniu Mateusza Kostrzewskiego po 10 minutach było 14:18. Elvar Fridriksson i AJ Slaughter starali się utrzymywać gospodarzy blisko rywali. Po trójce Isaiaha Muciusa zbliżyli się zaledwie na punkt. King zareagował na to rewelacyjną serią 14:0, w trakcie której dwie trójki trafił Jeremy Roach. Michał Michalak i Mate Vucić jeszcze starali się na to reagować. Dzięki rzutowi Erica Locketta po 30 minutach było tylko 43:47.

Po przerwie Michał Michalak nadal walczył o lepszy wynik dla drużyny trenera Grzegorza Kożana. Po późniejszych zagraniach Isaiaha Muciusa przegrywała tylko dwoma punktami. Szybko reagowali na to chociażby Nemanja Popović czy Anthony Roberts. Trójki dokładali Ondrej Hustak i Mateusz Kostrzewski, a różnica wynosiła 11 punktów. Dzięki Noah Freidelowi po 30 minutach było 65:78. W kolejnej kwarcie gospodarze starali się nawiązać rywalizację - chociażby akcjami AJ Slaughtera i Mate Vucicia. Dzięki rzutom wolnym Michalaka przegrywali już tylko trzema punktami. W kluczowych momentach nie zawodzili Tomasz Gielo i Anthony Roberts, ważną akcję wykończył też Jovan Novak. W ostatniej akcji bohaterem mógł jeszcze zostać Mucius, ale nie trafił. To oznaczało zwycięstwo Kinga 94:92!



Po 14 punktów dla gości rzucili Tomasz Gielo i Anthony Roberts. Michał Michalak zdobył dla gospodarzy 22 punkty i 4 zbiórki.

Anwil Włocławek - King Szczecin 92:94 (14:18, 29:29, 22:31, 27:16)

Anwil Włocławek: Michał Michalak 22, Isaiah Mucius 19, Mate Vucic 14, Elvar Fridriksson 12, A.J. Slaughter 11, Eric Lockett 9, Justas Furmanavicius 2, Kacper Borowski 2, Nijal Pearson 1, Dawid Słupiński 0, Michał Kołodziej 0

King Szczecin: Tomasz Gielo 14, Anthony Roberts 14, Jeremy Roach 11, Mateusz Kostrzewski 11, Nemanja Popovic 10, Noah Freidel 10, Jovan Novak 9, Przemysław Żołnierewicz 7, Max Egner 5, Ondrej Hustak 3

PLK.pl