Decyzja ws. Szczęsnego już zapadła. Hiszpanie nie mają żadnych wątpliwości

W zespole Barcelony na pewno nie zagra Robert Lewandowski. Polak wciąż leczy uraz, którego nabawił się podczas reprezentacyjnego meczu z Litwą. Jego miejsce w ataku ma zająć Ferran Torres, który w ostatnim czasie również walczył z przeciążeniem mięśniowym. Choć nie jest w rytmie meczowym, hiszpańscy dziennikarze są przekonani, że to właśnie on dostanie szansę w wyjściowym składzie.

Jak donoszą żurnaliści z Półwyspu Iberyjskiego - w ofensywie Barcelony zabraknie Raphinhii i Daniego Olmo. Obaj nie zdążyli się wyleczyć. Torresa mają więc w ataku wspierać Lamine Yamal i Marcus Rashford.



Sporo uwagi hiszpańskie media poświęciły też obsadzie bramki. Jak czytamy - Flick postawi na Wojciecha Szczęsnego. Polak w tym sezonie jest etatowym zastępcą kontuzjowanego Joana Garcii. To nie zmieni się również podczas El Clasico.



Transmisja meczu Real Madryt - FC Barcelona w niedzielę 26 października od godz. 16:10 w Eleven Sports 1 oraz Polsacie Box Go. Przedmeczowe studio od godz. 14:30.