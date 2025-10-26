Fornal górą w "polskim meczu" w Turcji. Znów utarł nosa rodakowi
Liga turecka wystartowała. W sobotę Ziraat Bankasi, z Tomaszem Fornalem w składzie, rozegrał mecz w ramach pierwszej kolejki. Rywalem stołecznej drużyny było Fenerbahce Fabiana Drzyzgi. Podobnie jak w niedawnym Superpucharze Turcji, lepsi byli gracze z Ankary.
Przenosiny Tomasza Fornala do Turcji były jednym z najgorętszych hitów tegorocznego okna transferowego. To pierwszy zagraniczny epizod zawodnika, który przez lata stanowił o sile Jastrzębskiego Węgla.
ZOBACZ TAKŻE: Ogromne emocje w tie-breaku! Siatkarze Indykpolu AZS wygrali w Bełchatowie
Teraz Polak ma poprowadzić do sukcesów Ziraat. Oczekiwania wobec niego są ogromne - wszak dołączył do aktualnego mistrza kraju, którego ambicje sięgają jednak podboju Ligi Mistrzów.
Pierwszy tytuł w nowym klubie Fornal już zdobył. 21 października jego Ziraat triumfował w Superpucharze Turcji, pokonując 3:1 Fenerbahce. Zaledwie cztery dni później drużyny spotkały się ponownie - tym razem w ramach pierwszej kolejki ligowej.
Przejdź na Polsatsport.pl
Fornal i spółka znów okazali się lepsi od Drzyzgi i jego kolegów. Zespół z Ankary zwyciężył 3:0 i udanie zainaugurował rozgrywki. Były siatkarz JSW Jastrzębskiego Węgla zdobył 16 punktów i zaprezentował się z dobrej strony.