Fornal górą w "polskim meczu" w Turcji. Znów utarł nosa rodakowi

Przenosiny Tomasza Fornala do Turcji były jednym z najgorętszych hitów tegorocznego okna transferowego. To pierwszy zagraniczny epizod zawodnika, który przez lata stanowił o sile Jastrzębskiego Węgla.





ZOBACZ TAKŻE: Ogromne emocje w tie-breaku! Siatkarze Indykpolu AZS wygrali w Bełchatowie



Teraz Polak ma poprowadzić do sukcesów Ziraat. Oczekiwania wobec niego są ogromne - wszak dołączył do aktualnego mistrza kraju, którego ambicje sięgają jednak podboju Ligi Mistrzów.



Pierwszy tytuł w nowym klubie Fornal już zdobył. 21 października jego Ziraat triumfował w Superpucharze Turcji, pokonując 3:1 Fenerbahce. Zaledwie cztery dni później drużyny spotkały się ponownie - tym razem w ramach pierwszej kolejki ligowej.



Fornal i spółka znów okazali się lepsi od Drzyzgi i jego kolegów. Zespół z Ankary zwyciężył 3:0 i udanie zainaugurował rozgrywki. Były siatkarz JSW Jastrzębskiego Węgla zdobył 16 punktów i zaprezentował się z dobrej strony.