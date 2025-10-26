Gorzkie słowa o Legii. Zwycięstwo z Szachtarem nie pomogło. "Piłkarska katastrofa"
Legia Warszawa przerwała w czwartek fatalną serię trzech z rzędu porażek, pokonując w Lidze Konferencji Szachtara Donieck. Pomimo tego eksperci Cafe Futbol dalecy są od zachwytów nad "Wojskowymi". - Drużynie brakuje stabilizacji - powiedział Roman Kosecki.
Od początku obecnego sezonu trenerem Legii jest Edward Iordanescu. Prowadzący Cafe Futbol Bożydar Iwanow zapytał swoich gości, czy w grze Legii widać już styl pożądany przez Rumuna.
- Nie widać tego stylu. Kto oglądał mecze w Zabrzu i Lubinie, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że Legia nie kontrolowała żadnego z tych spotkań. To była piłkarska katastrofa - powiedział Roman Kołtoń z "Prawdy Futbolu".
Ekspert podkreślił, że wygrana z Szachtarem nie może przysłonić kryzysu Legii w Ekstraklasie. Przypomnijmy, że w 11 kolejkach warszawianie wygrali tylko cztery mecze.
- Doceniam zwycięstwo w Europie, natomiast punktowanie Legii w lidze jest katastrofalne - podkreślił Kołtoń.
Do dyskusji dołączył też Roman Kosecki.
- Zdobycie mistrzostwa Polski jest głównym celem Legii na ten sezon. Drużynie brakuje jednak stabilizacji na poszczególnych pozycjach. Spójrzmy na przykład na Augustyniaka: w zeszłym roku był wyróżniającą się postacią, widzieliśmy go nawet w kadrze. Nagle przychodzi nowy trener i Rafał jest odsunięty - zauważył były reprezentant Polski.
