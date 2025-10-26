Gospodarze lepsi u siebie. Zastal z kolejnym zwycięstwem

Przyjezdni świetnie weszli w to spotkanie i głównie dzięki trafieniom Marca Garcii było już 2:9. Starał się na to odpowiadać Filip Matczak, ale obie ekipy później miały problemy ze swoją ofensywą. Dzięki trafieniu Jakuba Szumerta Zastal zbliżył się jeszcze na zaledwie punkt! Jakub Wojdała ustalił wynik po 10 minutach na 13:17.

W drugiej kwarcie MKS dość szybko uciekał na 10 punktów po kontrze Dale’a Bonnera. Zielonogórzanie nie zamierzali się poddawać - w ataku uaktywnił się Andrzej Mazurczak, a po rzutach wolnych Patricka Cartiera zbliżyli się na zaledwie punkt. Po chwili efektownym wsadem przewagę dawał Phil Fayne. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 36:33.

Trzecią kwartę zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego rozpoczął od serii 10:1 i dzięki trójce Conleya Garrisona miał już 12 punktów przewagi! Dąbrowianie nie byli w stanie dotrzymać kroku rywalom, chociaż starali się to zmieniać Marc Garcia oraz Martin Peterka. Hiszpan zbliżył swoją ekipę do stanu 56:49 po 30 minutach.

W kolejnej części meczu nieźle radził sobie Patrick Cartier, a po zagraniu Phila Fayne różnica wzrosła do 16 punktów. Zespół trenera Krzysztofa Szablowskiego jeszcze walczył - chociażby akcjami Aleksandra Załuckiego czy Dale’a Bonnera. Świetny fragment Conleya Garrisona uspokoił sytuację. Zastal zwyciężył ostatecznie 82:70.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Andrzej Mazurczak z 17 punktami, 6 zbiórkami i 7 asystami. Marc Garcia rzucił 26 punktów dla gości.

Zastal Zielona Góra - MKS Dąbrowa Górnicza 82:70 (13:17, 23:16, 20:16, 26:21)

Zastal Zielona Góra: Andrzej Mazurczak 17, Phil Fayne 17, Conley Garrison 15, Patrick Cartier 11, Filip Matczak 10, Jakub Szumert 8, Jayvon Maughmer 4, Krzysztof Sulima 0, Marcin Woroniecki 0

MKS Dąbrowa Górnicza: Marc Garcia 26, Dale Bonner 16, Roland Curry 6, Martin Peterka 6, E.J. Montgomery 5, Marcin Piechowicz 3, Jakub Wojdała 3, Aleksander Załucki 3, Adrian Bogucki 2

