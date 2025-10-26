InPost ChKS Chełm - Cuprum Stilon Gorzów na żywo. PlusLiga. Relacja live i wynik online

Rozgrywki PlusLigi rozpędzają się na dobre. W spotkaniu 2. kolejki InPost ChKS Chełm podejmuje we własnej hali Cuprum Stilon Gorzów.

Mecz pierwszej serii dla ekipy z Chełmu był debiutem w najwyższej klasie w Polsce. Podopieczni Krzysztofa Andrzejewskiego ulegli 0:3 na Torwarze PGE Projektowi Warszawa, lecz pozostawili po sobie dobre wrażenie.

Drużyna z Gorzowa natomiast nie rozegrała jeszcze swojego starcia w ramach 1. kolejki. Tym samym niedzielna potyczka dla ekipy prowadzonej przez Huberta Henno jest inauguracją ligowych zmagań w tym sezonie.

Relacja live i wynik na żywo meczu InPost ChKS Chełm - Cuprum Stilon Gorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.